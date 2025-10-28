【東京ドラマアウォード】『めおと日和』芳根京子＆本田響矢、授賞式も息ぴったりで会場ほっこり
ドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビジョン）が、この1年間に放送された番組で“世界に見せたい日本のドラマ”を選出・表彰する『東京ドラマアウォード2025』で同作が作品賞＜連続ドラマ部門＞の優秀賞を受賞。俳優の芳根京子、本田響矢が28日に都内で行われた授賞式に出席した。
【写真】キュン！久々の初々しいやり取りを交わす芳根京子＆本田響矢
本作は、昭和11年を舞台に交際ゼロ日婚からスタートする、歯がゆくも愛らしい“新婚夫婦の甘酸っぱい時間”を丁寧に描いたハートフル・昭和新婚ラブコメ。原作は、漫画アプリ『コミックDAYS』にて、2022年10月から現在も連載中の西香はち氏による同名コミック（講談社刊）。本作では、ドラマオリジナルストーリーを交えつつも、原作の世界観を最大限に生かし、実写だからこそ表現できる、なつ美と瀧昌の温かくも甘い空気を繊細に映し出し、唯一無二のドラマとして放送する。
なつ美と瀧昌を演じた芳根と本田。2人でどちらがトロフィーを持つか話し合うなど、劇中同様に仲睦まじい様子を見せた。芳根は「タイトルのように、本当に波うららかな穏やかで温かくて、愛の詰まった大好きなチームです。私たちが演じた夫婦にとって、ありがとうとか、ただいま、おかえり、いただきます、おやすみなさい、そんな日常の言葉が宝物でした。そんな日常の言葉を大切にしようと、この作品を通して改めて感じることができまました」としみじみ。「そんな中で、きょうはまたみんなで集まって『うれしいね』というお話ができる幸せな夜をいただき、本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。これからも日々の幸せを大切にしながら、この作品に恩返しができるよう精進していきたいと思います。本日は本当にありがとうございました」とにっこり。最後は「本田くん、問題ありますか？」と芳根が問いかけると、本田は「はい、問題ありません」と返して、会場をほっこりさせていた。
【『東京ドラマアウォード2025』受賞一覧】
■作品賞
＜連続ドラマ部門＞
グランプリ：『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
優秀賞：『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（日本放送協会）、『東京サラダボウル』（日本放送協会）、『ホットスポット』（日本テレビ放送網）、『御上先生』（TBSテレビ）、『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京）、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビジョン）、『ゴールデンカムイ―北海道刺青囚人争奪編』（WOWOW）
＜単発ドラマ部門＞
グランプリ：『スロウトレイン』（TBSテレビ）
優秀賞：『憶えのない殺人』（日本放送協会）、『新・暴れん坊将軍』（テレビ朝日）、『三谷幸喜「おい、太宰」』（WOWOW）
＜ローカル・ドラマ賞＞
『ススキノ・インターン〜マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記』（北海道テレビ放送）、『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』（中京テレビ放送）
■個人賞
主演男優賞：松坂桃李『御上先生』（TBSテレビ）
主演女優賞：奈緒『東京サラダボウル』（日本放送協会）
助演男優賞：角田晃広『ホットスポット』（日本テレビ放送網）
助演女優賞：杉咲花『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
脚本賞：詩森ろば『御上先生』（TBSテレビ）
演出賞塚：原あゆ子『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
主題歌賞：KingGnu「ねっこ」（『海に眠るダイヤモンド』主題歌）
【写真】キュン！久々の初々しいやり取りを交わす芳根京子＆本田響矢
本作は、昭和11年を舞台に交際ゼロ日婚からスタートする、歯がゆくも愛らしい“新婚夫婦の甘酸っぱい時間”を丁寧に描いたハートフル・昭和新婚ラブコメ。原作は、漫画アプリ『コミックDAYS』にて、2022年10月から現在も連載中の西香はち氏による同名コミック（講談社刊）。本作では、ドラマオリジナルストーリーを交えつつも、原作の世界観を最大限に生かし、実写だからこそ表現できる、なつ美と瀧昌の温かくも甘い空気を繊細に映し出し、唯一無二のドラマとして放送する。
【『東京ドラマアウォード2025』受賞一覧】
■作品賞
＜連続ドラマ部門＞
グランプリ：『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
優秀賞：『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（日本放送協会）、『東京サラダボウル』（日本放送協会）、『ホットスポット』（日本テレビ放送網）、『御上先生』（TBSテレビ）、『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京）、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビジョン）、『ゴールデンカムイ―北海道刺青囚人争奪編』（WOWOW）
＜単発ドラマ部門＞
グランプリ：『スロウトレイン』（TBSテレビ）
優秀賞：『憶えのない殺人』（日本放送協会）、『新・暴れん坊将軍』（テレビ朝日）、『三谷幸喜「おい、太宰」』（WOWOW）
＜ローカル・ドラマ賞＞
『ススキノ・インターン〜マーケ学生ユキナの、スナック立て直し記』（北海道テレビ放送）、『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』（中京テレビ放送）
■個人賞
主演男優賞：松坂桃李『御上先生』（TBSテレビ）
主演女優賞：奈緒『東京サラダボウル』（日本放送協会）
助演男優賞：角田晃広『ホットスポット』（日本テレビ放送網）
助演女優賞：杉咲花『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
脚本賞：詩森ろば『御上先生』（TBSテレビ）
演出賞塚：原あゆ子『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）
主題歌賞：KingGnu「ねっこ」（『海に眠るダイヤモンド』主題歌）