「セルティック復帰に青信号」ホンダ・シビック発言の指揮官が電撃辞任…ポステコグルー再登板か。プレミア復帰も39日でクビ→現在フリー
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔を擁するセルティックが現地10月27日、ブレンダン・ロジャーズ監督が辞任を申し出たことを発表した。しばらくの間は元セルティック監督のマーティン・オニールと、元セルティック選手のショーン・マロニーがトップチームに関する事項を担当するという。
スコットランドリーグ４連覇中のセルティックは、首位のハーツに勝点８差をつけられ、２位に甘んじている。また、ロジャーズは先日、今季のチームはフェラーリではなくホンダ・シビックだと言い放ち、物議を醸していた。
後任は誰になるのか。囁かれているのが、アンジェ・ポステコグルーの再登板だ。
60歳のオーストラリア人指揮官は、母国の代表チームや横浜F・マリノスを経て、2021年にセルティックの監督に就任。数々のタイトルをもたらし、2023年にトッテナムへステップアップしたが、昨季限りでクビに。さらに、今季の開幕直後に就任した同じくプレミアリーグのノッティンガム・フォレストでは、わずか８試合、在任期間39日で解任された。
現在はフリーで職探しの状態にあるなか、英メディア『football london』が「ポステコグルー、セルティック復帰に青信号」と題した記事を掲載。「ロジャーズの後任候補として元トッテナム監督が早期に浮上」「ポステコグルー復帰が有力」と伝えている。
また、セルティックのレジェンドOBで、プレミアリーグ得点王の経歴を持つクリス・サットンは、ロジャーズが去る前の先週の時点でこう語っていた。
「アンジェの復帰を望んでいるか？ああそうだ。最終的にはなぜそうならないんだ？私はアンジェボールを本当に楽しんでいた。ブレナンはシーズン終了後に退団すると思う。ビッグ・アンジェの復帰をぜひ見たいね。セルティックでは彼の仕事ぶりが尊敬されている。アンジェボールは素晴らしかった。あのフットボールスタイルは最高だった」
攻撃的サッカーに強いこだわりを持つポステコグルーは、スコットランドで再出発することとなるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
