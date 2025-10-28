なにわ男子・長尾謙杜、「ホットミルク」に夢中 家ではオリジナルの飲み方
7人組グループ・なにわ男子の長尾謙社が28日、大阪市内で開かれた映画『恋に至る病』の舞台あいさつに、共演した山田杏奈と共に登壇。最近、夢中になっているものを明かした。
【写真】かわいくポーズをとる長尾謙杜＆山田杏奈
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。映画では、内気な男子高校生・宮嶺（長尾）と学校の人気者・景（山田）の初恋に、不審な事件や“恋人への疑惑”が絡み合う。純愛か、洗脳か…揺れ動く関係性を描いたラブストーリーとなる。
映画の“洗脳”というフレーズにちなんで「最近夢中になっているもの」について聞かれた長尾と山田。「この期間中に答えすぎてて、言ってないことを言いたいな」とシンキングタイムを設けることに。
司会が廣木隆一監督から、最近夢中になっているという睡眠について会話を続けるという事態に会場からは笑いが起きていた。しばらく後、答えが整った2人。山田は「映画館でよく見えるところはどこなのか、ずっと探してて、いろんなところに座って見ること」と回答。
そして、長尾は「ホットミルクがすごい好きで。カフェとか行ってもけっこうホットミルク頼むって気付きました」と答えた。「夏はアイスコーヒーを頼むことが多いんですけど、きょうはアーモンドミルクのホットミルクを飲んでました」と話した。
自宅でも飲んでいるそうで、「家ではマグカップに牛乳入れて、キャラメルかけて、（電子レンジで）チンして飲んでます」「頑張ってお箸で溶きながら混ぜて飲んでます」とオリジナルのキャラメルマキアート風のホットミルクを作って飲んでいることを明かした。
