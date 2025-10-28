夜遅くまで起きている子供を、早く寝かせるにはどうすればいいのか。お茶の水女子大学特任教授の宮里暁美さんは「親はどうしても早く寝かしつけることに意識が向くが、実は何時に起きたかのほうが重要だ。正しい睡眠習慣を身につけてもらうために、ぜひ自宅で試してほしいことがある」という。自身も3歳の息子を育てる、ノンフィクションライターの山川徹さんが聞いた――。

■深夜まで起きて、全く寝てくれない3歳息子

3歳児Kの夜は遅い。

23時に寝ればいいほうで、まれに深夜24時を回る日もある。宵っ張りの3歳児なのである。

保育園のパパ友に就寝時間を聞くと「夜8時30分頃かな」「うちは、夜9時過ぎには寝ます」……という答えが返ってくる。うちは23時過ぎるんですよ、とは言いにくく、早くていいですね、と曖昧に相槌を打つ。

それは、たぶん私が、Kの寝かしつけに後ろめたさを覚えているからだ。

私の仕事場兼寝室と、妻とKの寝室は分けてある。深夜まで原稿を書いたり、資料を読んだりする日もあるからだ。といっても、最近は仕事の依頼も少なくなり、深夜まで仕事をする日もずいぶん減ってしまった。勢い酒量が増える。

妻の出勤日は、17時頃に保育園にKを迎えに行く。帰宅後、夕食の準備をしながら、18時過ぎにはビールを飲みはじめる。夕食を終える20時頃になると、酒がいい感じで回って、Kと遊ぶ。至福のひとときだ。

「K、歯磨きしてねんねしよう」

妻が促すのが、21時30分頃。母子が寝室に入っていくのを見届けてから、私も自室に布団を敷いて寝転がる。酔いも手伝いすぐに寝入ってしまうのだが、Kは母親を相手に1時間半は遊んでいるという。つまり父親である私は、3歳児のKよりも早く眠ってしまっているのだ。

■「寝る時間」よりも「起きる時間」が重要

言い訳をさせてもらうと、寝室に私が顔を出すとKが興奮して、さらに眠るのが遅くなってしまう。妻とKが寝室に行ったら、私も寝る。それがいつしか習慣化してしまったのだ。妻には本当に申し訳ないと思っている。

収入も生活も不安定で不規則なフリーランスの私が、父親になれたのは間違いなく定職に就く妻のおかげだ。しかしKが産まれてから、妻の視線に小さなとげを感じる瞬間がある。気のせいならいいのだが……。このままでは妻に愛想を尽かされてしまうかもしれない。

Kをいかにして早く寝かせるか。

寝かしつけは、Kの規則正しい生活のためだけではなく、私の人生に直結する問題なのだ。私の切実な悩みに対して、お茶の水女子大学特任教授で『「やりたい」を引き出す！ 宮里先生の子どもが伸びる育児のレシピ』（講談社）の監修者である宮里暁美先生はこう切り出した。

「寝る時間はもちろん重要なのですが、その前に意識してほしいのが、起きる時間です。子どもには日中の明るい時間帯に元気に過ごしてほしい。とすると親が起きる時間をコントロールしてあげる必要があります。起きる時間はコントロールできますが、眠気をコントロールするのは難しいですから。Kくんは何時くらいに起きていますか？」

Kの起床は概ね8時少し前。その後、8時40分頃に家を出て、徒歩3分ほどの保育園に向かう。

■“登校・登園の1時間半前までに起床”がベスト

「そうすると朝起きてから登園までは慌ただしいですね。ムリに帳尻を合わせている感じですか？」

宮里先生の指摘通りだ。もう少し余裕を持って起こしたいのは山々なのだが、夜が遅いので、親心としてはギリギリまで寝かせてあげたい。実際に起こしても「もっとねんねしたい」と言われるとムリに起こせない。起床が遅くなるから、朝ご飯もあまり食べない。悪循環なのは分かっているのだが、なかなか早く起こせない。ジレンマなのだ。

「保育園では親の仕事に合わせて登園、降園ができますが、小学校に上がると状況が変わります。朝の登校時刻が決まっていますから、寝る時間や起床の時間が遅いのが習慣になってしまって、就学後に苦労するお子さんや親御さんは少なくありません。仮に小学校の登校時間が8時だとしましょう。7時30分に家を出ようと思えば、朝ご飯を食べるのが、その30分くらい前の7時。朝起きてから準備するのに30分かかるとしたら、朝6時半起床がひとつの目安になります」

Kも7時から7時半の起床が理想なのだろう。たまにKが、7時半頃に起床すると余裕を持って朝食が摂れるだけではなく、私と妻の心にも余裕が生まれる。だから早く起きてほしい。分かってはいる。分かっているのだが……。

■「家中の電気をすべて消す」のもいい

「朝が早くなると、夜も自然に眠くなります。保育園の午睡の時間が長いと夜も遅くなってしまいますが、朝7時前に起きる習慣を付ける。そうすれば、朝ご飯をもう一品食べられるかもしれません。

ただ、子どもの就寝が遅くなってしまうのは、ご家庭の事情によります。たとえば、帰宅が遅い忙しいサラリーマン夫妻は、夕食やお風呂の時間も遅れてしまう。夜9時過ぎになって、やっと子どもとゆっくり遊べる時間がつくれる。子どもにとっても、親御さんにとっても、とても幸せな時間です。親御さんにとっては、子どもとの時間は大切にしたい。でも早く寝かせたい。そこで悩んでいるご家庭もあるんですよ」

その場合、宮里先生はどんなアドバイスをするのだろうか。

「帰宅してから寝るまでにやることを極力シンプルにする。夕食は時短料理や市販の惣菜ですませたり、片付けも最低限にしたりして、時間をつくり出す工夫ができないか相談します。実は、私も子どもが眠る環境づくりには苦労したんです。これは実践がなかなか難しいかもしれませんが……家事などが一旦片付いたら、家中の電気を消すというのもひとつの手です」

■国際線の機内のように「強制起床→朝食」をイメージ

3人の子どもが幼かった頃、宮里先生の家では、21時には家中の電気を消し真っ暗にして、家族全員が眠るようにした。宮里先生は、5時頃には起きて、前日にやり残した仕事を片付けた。そして、6時半くらいにはカーテンを開けて家に朝日を入れる。すると、子どもたちだけではなく、家族みんなの早寝、早起き、朝ご飯が習慣化されたという。

「国際線の飛行機と同じです。体内時計的には寝る時間ではないのに、機内が暗くなるとなんとなく眠くなる。そして朝になったとたんに電気をつけて、いきなり明るくする。で、ワゴンがカラカラとやってきて、強制的に朝食がはじまる。夜更かしのお子さんもそうして体内時計をリセットすることは可能だと思います。保育園がある日はそうするとして、お休みの日はどうですか？」

保育園では12時頃から、2時間ほどが昼寝の時間だ。宮里先生によれば、3歳あたりを境に、午睡が必要な子とそうでない子に別れるという。3歳児の午睡は1時間ほどでも充分らしい。

Kの場合は、休みの日は昼寝が遅くなりがちだ。2歳までは休日も毎日昼寝をしていたが、3歳になり、体力がついたのか、眠らない日も増えてきた。ただ、元気に過ごしていたのに、夕方16時、17時になると電池が切れたようにバタンと寝落ちしてしまうケースもある。そんなときは19時頃に目が覚めて、やっぱり夜が遅くなる。睡魔がKを襲うタイミングがまったく読めないために、休日の午睡問題も我が家の悩みのひとつだ。

■“ゴロゴロ時間”も睡眠にカウントしていい

「それは土日に起こりがちな睡眠の乱れなんですよ」と宮里先生はうなずいた。

「15時以降の午睡は、夜の睡眠に影響を与えてしまいます。大人もそうですよね。夕方寝たら、夜眠れなくなる。それは子どもも同じです。もしも16時、17時に眠ってしまうようだったら、その前にお風呂や食事も終わらせて、そのままずっと朝まで眠らせた方がいいですね」

3歳児の理想的な睡眠時間は10時間から13時間。Kも午睡の時間を合わせれば、10時間に達しているだろうか。理想的な睡眠時間についても宮里先生に聞いた。

「なかには、睡眠時間を気にする親御さんもいらっしゃるかもしれませんね。私は布団に入ってから絵本を読んだり、ゴロゴロしたりしている時間は睡眠にカウントしてもいいのではないかと考えています。その子が眠りについた時間から睡眠時間として数えはじめると早く寝かせたいお母さんやお父さんにとって、ストレスを感じる腹立たしい時間になってしまうかもしれません。本当は親子で布団に入って楽しい時間のはずなのに……。ゴロゴロも睡眠の入り口でいいじゃないですか」

■実践したら、朝早く起き始めた

ゴロゴロも睡眠のうち――そう考えれば、Kは寝室に向かう21時半頃から睡眠していることになる。そんなに悩む話ではないのではないか。

最近、我が家の早起き問題は解決に向かっている気がする。

妻の仕事が忙しくなって在宅ワークの日が減り、出勤日が増えた。妻は6時半くらいに起床して、出社の準備に取りかかる。ベッドの隣に母親がいないことにKは気づくのだろう。7時過ぎか7時半には目を覚まし、母がいるリビングに向かう。起こされるのではなく、自分の意志で起きるからか機嫌もいい。

私たちも余裕を持って、Kの朝食や、登園の準備ができる。これが習慣化すれば、夜も早く眠ってくれるはずだが……。その効果が出るのは、もう少し先なのかもしれない。

----------

山川 徹（やまかわ・とおる）

ノンフィクションライター

1977年、山形県生まれ。東北学院大学法学部法律学科卒業後、國學院大学二部文学部史学科に編入。大学在学中からフリーライターとして活動。『国境を越えたスクラム ラグビー日本代表になった外国人選手たち』（中央公論新社）で第30回ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞。著書に『カルピスをつくった男 三島海雲』（小学館）、『最期の声 ドキュメント災害関連死』（KADOKAWA）などがある。最新刊に商業捕鯨再起への軌跡を辿った『鯨鯢の鰓にかく 商業捕鯨再起への航跡』（小学館）。

----------

----------

宮里 暁美（みやさと・あけみ）

お茶の水女子大学特任教授

国公立幼稚園教諭、お茶の水女子大学附属幼稚園副園長、十文字学園女子大学幼児教育学科教授、お茶の水女子大学人間発達教育科学研究所教授、文京区立お茶の水女子大学こども園園長を経て、2021年より現職。専門は保育学。『ふしぎはっけん！たんきゅうブック かがく編／アート編』（文理）、『耳をすまして目をこらす 〜いろとりどりの子どものきもち〜』（赤ちゃんとママ社）、『思いをつなぐ 保育の環境構成』（中央法規出版）、『0-5歳児 子どもの「やりたい！」が発揮される保育環境』（Gakken）など、著書・監修書多数。

----------

（ノンフィクションライター 山川 徹、お茶の水女子大学特任教授 宮里 暁美）