兄妹対談に「誰ですか、この企画を考えたのは？」。西大伍のストレートな物言いや飾らない人柄に惹かれた。冷静かつ余裕。醸し出すオーラにも【コラム】

