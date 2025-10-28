¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²æÆ»á¤¬¡ÖHEROs¡¡AWARD¡¡2025¡×¡È½é¡É¼õ¾Þ¡¡ÇòË²ÇÕ¤Ê¤ÉÉ¾²Á¡¡12·î¤Ë¼ø¾Þ¼°
¡¡ÆüËÜºâÃÄ¤Ï27Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡ÖHEROs¡¡AWARD¡¡2025¡×¤ÇÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²æÆ»á¡Ê40¡Ë¤Î¼õ¾Þ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£º£Ç¯12·î¤ËÅÔÆâ¤Ç¼ø¾Þ¼°¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡ÁêËÐ´Ø·¸¤Ç¤Ï¡È½é¡É¤Î¼õ¾Þ¡£¾¯Ç¯ÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡¢ÇòË²ÇÕ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁêËÐ¤¬»ý¤ÄÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤ÎÀº¿À¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°é¤à³èÆ°¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÇòË²»á¤Ïº£Ç¯6·î¤ËÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¡£9·î¤ËÀ¤³¦ÁêËÐÏ¢ÌÁ¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÁêËÐ¶¥µ»¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ò²ó¤ëÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£