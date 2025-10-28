¿·¶½¤¬´ûÆÀ¸¢±×¤Ë³ä¤ê¹þ¤à¤Ë¤Ï¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡ÄÃæÀ¤¤Î¶á¹¾¾¦¿Í¤¬¤È¤Ã¤¿Ž¢ÃÕÀÛ¤À¤¬¸ú²ÌÈ´·²Ž£¤ÎºîÀï¤È¤Ï
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Àî¸Íµ®»Ë¡Ø¾¦¿Í¤ÎÀï¹ñ»þÂå¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¶á¹¾¹ñ¤Î¿·¶½¾¦¿Í¤ÎÌö¿Ê
ÆüËÜ¤ÎÃæÀ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼óÅÔµþÅÔ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜÎóÅç¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÍø¸¢¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¦¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â¶á¹¾¹ñ¤ÏµþÅÔ¤Ë¶á¤¯¡¢Åì¤«¤éµþÅÔ¤Ø¸þ¤±¤Æ±¿¤Ð¤ì¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÊª»ñ¤¬Í¢Á÷¤µ¤ì¤¿½ÅÍ×¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¸¢±×¤ÎÀ¸¤¸¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤¼ÃÏ¸µ¤«¤é¿·¤¿¤Ê¾¦¿Í½¸ÃÄ¤¬´ûÂ¸¤ÎÆÃ¸¢½¸ÃÄ¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Ë¤ÏÈà¤é¿·¶½¾¦¿Í¤¿¤Á¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤ÊÀï½Ñ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÝÆâ¾¦¿Í¤Î³èÆ°¤«¤é¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÃæÀ¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â³ùÁÒ»þÂå¤Îº¢¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ºÂ¤ËÂ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦¿Í¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤òÊ×Îò¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤ä¼«¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤òÇä¤êÊâ¤¯¹Ô¾¦¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤ÏÃ¯¤«¤é¤âÊÝ¸î¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Í³¤Ê¾¦¶È³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·ÆîËÌÄ«»þÂå°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍø±×¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÊý¤Î¹ÁÄ®¤Ê¤É¤Î¾¦¶È¤ÎµòÅÀ¤ä¼çÍ×¤ÊÎ®ÄÌÏ©¤¬»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ø½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¹Á¤ÎÍøÍÑÀÇ¤äÆ»Ï©¤ÎÄÌ¹ÔÀÇ¤¬Ä§¼ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÃæÀ¤¤Ï¶¯Îõ¤ÊÀèÎã¼çµÁ¼Ò²ñ
¤³¤¦¤·¤Æ¹Ô¾¦¿Í¤¿¤Á¤ÎÍø±×¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Èà¤é¤â¤Þ¤¿ÃÏ±ï¤äÆü¾ïÅª¤Ê¾¦Çä³èÆ°¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ½¸ÃÄ¤ò·ëÀ®¤·¡¢¾¦ÇäÍø±×¤Î¤Ê¤«¤«¤éÄê´üÅª¤Ë¾åÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»þ¤Î¸¢ÎÏ¤«¤é½ôÀÇÌÈ½ü¤Ê¤É¤ÎÆÃ¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤µ¤ËµþÅÔ¤Ë¤ª¤±¤ë»ÍÉÜ²ïÍÁÃúºÂ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤È¤ß¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£ÃÏ°è¤òµòÅÀ¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇÈà¤é¤â¤Þ¤¿ºÂ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·ÃæÀ¤¼Ò²ñ¤Ï¶¯Îõ¤ÊÀèÎã¼çµÁ¼Ò²ñ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»þÂå¤ò·Ð¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¸¢ÎÏ¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»þ¤Î¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤Ç¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´ûÂ¸¤Î¸¢±×¤òÊ¤¤¹¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÊÝÆâ¾¦¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¸å¿Ê¤Î¾¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ´ûÂ¸¤Î¸¢±×¤òÀÚ¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Ê¸µµ2Ç¯¡Ê1502¡Ë¡¢¼é¸îÏ»³Ñ»á¤Î½Å¿Ã¤È¤µ¤ì¤ë°ËÄíÄçÎ´¤¬¡¢ÊÝÆâ¾¦¿ÍÃæ¤Ë°¸¤Æ¤Æ¤¢¤ëÊ¸½ñ¤òÈ¯µë¤·¤¿¡Ê¡ØÀï°äÏ»³Ñ¡Ù°ì°ìÏ»¡½¡½Â¼°æÍ´¼ùÊÔ¡ØÀï¹ñ°äÊ¸ º´¡¹ÌÚÏ»³Ñ»áÊÔ¡Ù¡Ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÝÆâ¾¦¿Í¤È²£´Ø¾¦¿Í(¤è¤³¤¼¤¤·¤ç¤¦¤Ë¤ó)¤È¤Î´Ö¤Ç¤Î¸æÉþ¡Ê¸âÉþ¡ËºÂÁêÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢È¯Ã¼¤ÏÅç¶¿(¤·¤Þ¤Î¤´¤¦)¤Î»Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÝÆâ¾¦¿Í¤Î°·¤¦¾¦ÉÊ¤ò²£´Ø¾¦¿Í¤¬²¡¤·¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
²£´Ø¾¦¿Í¤¬²¡¤·¼è¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Åç¶¿¤Î»Ô¤Ï¼«¤é¤ÎÆìÄ¥¤ê¤ÇºÂ¤È¤·¤Æ¤Î¸¢±×¤ÎÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÝÆâ¾¦¿Í¤Ë¤Ï¾¦Çä¤ò¹Ô¤¦¸¢Íø¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤¿¾¦·÷¤ÎÆìÄ¥¤êÁè¤¤
Æ±Ç¯¤Ë¤ÏÈ¬Æü»Ô(¤è¤¦¤«¤¤¤Á)¡Ê¸½¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÎ¾¼Ô¤ÎÁè¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î·ï¤Ç¤ÏÏ»³Ñ»áÈï´±¤Î·úÉôÄ¾½¨¤¬ÁÐÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¦Çä¤òÇ§¤á¤ë·èÄê¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Øº£ËÙÆüµÈ¿À¼ÒÊ¸½ñ¡Ù°ì¡»¡»¡½¡½ÃçÂ¼¸¦ÊÔ¡Øº£ËÙÆüµÈ¿À¼ÒÊ¸½ñ½¸À®¡Ù¡Ë¡£
ÁÐÊý¤Ë¸¢±×¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö±ý¸Å(¤ª¤¦¤³)¤è¤êÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¿¤á¤À¤¬¡¢ÄË¤ßÊ¬¤±¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÅìÂ¦¤ËÅö¤¿¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤ÏÎ¾¼Ô¤Ë¤è¤ë¾¦·÷¤ÎÆìÄ¥¤êÁè¤¤¤¬ßõÎõ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
²£´Ø(¤è¤³¤¼¤)¡Ê¸½¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô¡¦Îµ²¦Ä®¡Ë¤ÏµìÅì»³Æ»(¤È¤¦¤µ¤ó¤É¤¦)±è¤¤¤Ë¤¢¤ê¡¢º£ËÙ¶¿¤Ë¤â¶á¤¤¤¿¤á¶¥¹ç¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£
ÁêÏÀ¤Î¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Åç¶¿¡Ê¸½¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô¡Ë¤ÏÅì»ûÎÎÁñ±à¤Î»°Â¼Áñ(¤ß¤Ä¤à¤é¤Î¤·¤ç¤¦)¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Î¶á¹¾È¬È¨»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÂ¼°æÍ´¼ù¡ØÀï¹ñÂçÌ¾º´¡¹ÌÚÏ»³Ñ»á¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¡Ù¡¢¾¡»³À¶¼¡¡ÖÆîËÌÄ«»þÂå¤ÎÅì»ûÎÎ¶á¹¾¹ñ»°Â¼Áñ¡½¡½¼é¸îÎÎÁñ±à¤ÎÂå´±»ÙÇÛ¡×¡½¡½¡ØµþÅÔÂçÕÜÊ¸ÕÜÉô¸¦µæµªÍ×¡Ù¸ÞÆó¡Ë¡£
Åç¶¿¤È¤Îµ÷Î¥¤ÏÊÝÆâ¤è¤ê¤â²£´Ø¤ÎÊý¤¬¶á¤¤¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Î¸À¤¤Ê¬¤Î¤É¤Á¤é¤¬¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡£
¢£±¡ÀëÊ¸½ñ¤Ë¤è¤ëÊ¶Áè·èÃå
¤µ¤Æ¡¢Åç¶¿¤Ç¤ÎÁêÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂºÝ¤ËÏ»³Ñ»á¤¬²¼¤·¤¿·ëÏÀ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢ÊÝÆâ¾¦¿Í¤ËÍý¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢²£´Ø¾¦¿Í¤Î¼çÄ¥¤òÀÍ(¤·¤ê¤¾)¤±¤ÆÊÝÆâ¾¦¿Í¤¬¾¡ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àè¤ÎÈ¬Æü»Ô¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼Ï»³Ñ»á¤ÏÊÝÆâ¾¦¿Í¤ËÍý¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤Îº¬µò¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¡Ê°Ê²¼¡¢ÃçÂ¼¸¦¡ØÃæÀ¤ÁÚÂ¼»Ë¤Î¸¦µæ¡Ù¤ò»²¾È¡Ë¡£
Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿°ËÄíÄçÎ´¤¬È¯µë¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÝÆâ¾¦¿Í¾¡ÁÊ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö±¡Àë(¤¤¤ó¤¼¤ó)°Ê²¼¤Î¾ÚÊ¸¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¡Ö±¡Àë¡×¤È¤µ¤ì¤ëÊ¸½ñ¤Î°ÆÊ¸¡Ê¹µ¤¨¡Ë¤¬¸½ºß¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡¤Ë¤½¤Î¸½Âå¸ìÌõ¤ò¤ß¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Ê¸½ñ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿ÆüÉÕ¤Ï¡¢ÊÝ¸µ2Ç¯¡Ê1157¡Ë11·î11Æü¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÝÆâ¾¦¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Í³¤ÊÇÏ¤Î¾¦Çä¤ò¾å¹Ä¤¬Ç§¤á¤¿¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Àµ¤·¤¤Ê¸½ñÍÍ¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤ÏËÁÆ¬¤Ë¡ÖÀë²¼¡×¤È¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÅ·¹Ä¤¬È¯¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê¡ÖÀë»Ý(¤»¤ó¤¸)¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¡¢Åö»þ¤Î¸åÇò²ÏÅ·¹Ä¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö±¡Àë¡×¤Ï¾å¹Ä¤¬È¯¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡Ê¡Ö±ÃÎ¸¡×¤âËÜÍè¤ÏÅ·¹Ä¤Î°Õ»Ö¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡¢ÍÑ¸ì¤Î»ÈÍÑ¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢Ê¸½ñ¤Î¿®ØáÀ¤¬¤Ë¤ï¤«¤Ëµ¿¤ï¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤óÅö»þ¤Î½îÌ±¤¬¡Ö±¡Àë¡×¤È¡ÖÀë»Ý¡×¤È¤òº®Æ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸¶ËÜ¡ÊÀµÊ¸¡Ë¤ò¼Ì¤·¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î»ËÎÁ¤Ï¤½¤â¤½¤âÀë»Ý¤Ç¤¢¤ì±¡Àë¤Ç¤¢¤ìÀµ¤·¤¤Ê¸½ñÍÍ¼°¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤³¤ÎÊ¸½ñ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ëµ¶Ê¸½ñ¤À¤ÈÅöÁ³»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÊª¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢ÊÝÆâ¤ÈÁè¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¾¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¼é¸î¤ÎÏ»³Ñ»á´Ø·¸¼Ô¤Þ¤Ç¤Þ¤ó¤Þ¤ÈñÙ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·Åö»þ¤Î¿Í¡¹¤â¤½¤³¤Þ¤Ç´ÊÃ±¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ï»³Ñ»á¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Åö»þ¤Î¼é¸î¤Ï»ÙÇÛÎÎ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ï¤ËÍÍ¡¹¤ÊÁêÏÀ¤Î°Æ·ï¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤ÎºÛ·è¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÈ½Äê´ð½à¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤¬¡ÖÀèÎã¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼¨¤¹¾ÚµòÊ¸½ñ¤Î¿®ØáÀÈ½ÃÇ¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¸½Âå¿Í¤Ç¤â¸«ÇË¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë
Â¿¤¯¤ÎºÛÈ½¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¼é¸î¸¢ÎÏ¤¬¡¢¤½¤¦°×¡¹¤Èµ¶Ê¸½ñ¤Ê¤É¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢ÊÝÆâ¤¬¼¨¤·¤¿¾åµ¤ÎÊ¸½ñ¤Ïµ¶Ê¸½ñ¤È¤·¤Æ¤âÀº¹ª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢¸½Âå¿Í¤Ç¤âÂ¿¾¯¤ÎÆ±»þÂå»ËÎÁ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¸«ÇË¤ì¤½¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ï¤³¤Îµ¶Ê¸½ñ¤¬ÀµÅö¤Ê¤â¤Î¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ï»³Ñ»á¤Ë¤è¤ë¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÌ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ëÍ¾ÃÏ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êµ¿¤ï¤·¤¤Ê¸½ñ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¤³¤Î¡Ö±¡Àë¡×¤Ï¤¤¤ÄºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿Îò»Ë³Ø¼Ô¤ÎÃçÂ¼¸¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±þ±Ê25Ç¯¡Ê1418¡Ë8·î21ÆüÉÕ¤ÇÈæ±Ã»³¡Ê»³Ìç¡Ë¤Î½°µÄ¤Î·ë²Ì¤òÀÐÅã»û¾®Î¤(¤¤¤·¤É¤¦¤¸¤³¤µ¤È)¡Ê¸½¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¡Ë¤Î¿À¿ÍÃæ¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿Ê¸½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢±ö¡¦³¤Áð¾¦Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Î¤¤Î¿Í¡¹¤¬¡ÖÌµÍý¤Î¿·µ·¡×¤ò¹½¤¨¤ÆÊÝÆâ¤ÎÇäÇã¤òË¸³²¤·¤¿¤³¤È¤ÏÄ¼µö(¤Á¤ç¤Ã¤¤ç)¡ÊÅ·¹Ä¤ÎºÛµö¡Ë¤ËÇØ¤°ãË¡¤À¤ÈÈæ±Ã»³¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Øº£ËÙÆüµÈ¿À¼ÒÊ¸½ñ¡Ù°ìÆó¼·¡Ë¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¡ÖÄ¼µö¡×¤³¤½¤¬¸å¤Ë¡Ö±¡Àë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ÎÊ¸½ñ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¢£Èæ±Ã»³ÎÎÆâ¤Ç¤Î¡ÖÆâÎØ¤â¤á¡×
¾åµ¤Î±þ±Ê25Ç¯¤ÎÊ¸½ñ¤¬°ÆÊ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â°ÆÊ¸¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÊÌ¤Î»ËÎÁ¤Ë¤ÏÆ±Ç¯¤Ë¡Ö»û²È¡ÊÈæ±Ã»³¡Ë¡¦¾®Î¤ÈÑ(¤ï¤º¤é)¤¤¤Îµ·¡×¡¢¡ÖÆÀÄÁÊÝ¡ÊÊÝÆâ¡Ë¤ÎÁêÏÀ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ê¡Øº£ËÙÆüµÈ¿À¼ÒÊ¸½ñ¡ÙÏ»¡»È¬¡¢È¬¸ÞÏ»¡Ë¡¢±þ±Ê25Ç¯¤ËÁêÏÀ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÈæ±Ã»³¤Î½°µÄ¤Ë¤è¤ëºÛ·è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Îµ¶Ê¸½ñ¤Î¡Ö±¡Àë¡×¤Ë¾ÚµòÊ¸½ñ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òºÇ½é¤ËÇ§¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Èæ±Ã»³¤ÎÁÎÎ·¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»þ¤Ë¤³¤ÎÊ¸½ñ¤¬ËÜÊª¤«¤É¤¦¤«¤ò¸·Ì©¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤Èµ¿¤ï¤·¤¤¡£
ÊÝÆâ¤ÈÆ±¤¸¤¯ÀÐÅã»û¾®Î¤¤âÈæ±Ã»³¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤Ð¤³¤ÎÁêÏÀ¤ÏÈæ±Ã»³ÎÎÆâ¤Ç¤Î¡ÖÆâÎØ¤â¤á¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Èæ±Ã»³¤Ë¤è¤ëºÛ·è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤è¤¦¤Ë¤â·èÃå¤Ç¤¤ë»ö°Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤³¤ÎÁêÏÀ¤ÏÆâÎØ¤Ç²ò·è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¯¡¢Èæ±Ã»³¤è¤ê¤â¾å°Ì¸¢ÎÏ¤ËÅö¤¿¤ëÅ·¹Ä¤«¾å¹Ä¤ÎºÛÄê¤¬»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Èæ±Ã»³¤¬±ªïè(¤¦¤«¤Ä)¤Ë¤³¤ì¤òµ¶Ê¸½ñ¤ÈÃÇÄê¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Ï¡Ö±¡Àë¡×¤Î¾ÚµòÇ½ÎÏ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆºÛÈ½¤¬Ä«Äî¤Ø¤È»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢Èæ±Ã»³¤È½ô¸¢ÎÏ¤È¤Î´Ö¤ÇËà»¤¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö±¡Àë¡×¤¬µ¶Ê¸½ñ¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢µ¤µ¤ì¤¿Ê¸¸À¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¾Úµò¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£µã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤½¤·¤Æ¡ÖÌµÍý¤Î¿·µ·¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ÆÇÔÁÊ¤·¤¿ÀÐÅã»û¾®Î¤¤Î½»Ì±¤â¡¢¡Ö±¡Àë¡×¤¬µ¶Ê¸½ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯µ¿¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤Ë¤ÏÄ«Äî¤Ë¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à½Ñ¡Ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢º¬²ó¤·¤ò°ÍÍê¤Ç¤¤ë¸¢ÎÏ¤È¤Î¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¤Û¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤âºÛÄê¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤Ë¤Ï¡¢¸¢ÎÏ¤Ø¤ÎÏÅÏ¨¤Ê¤É¤ÇÁêÅö¤Ê»ñ¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¦¿Í¤È¤Ï¤¤¤¨¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î»ñ¶âÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤«¤¯¤·¤Æ¾®Î¤¤Î½»Ì±¤ÏÄü¤á¤ë¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊýÊÝÆâ¤ÎÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¡Ö¤ªËÏÉÕ¤¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö±¡Àë¡×¤¬¼«¤é¤Î¸¢±×¤ò¸øÅª¤ËÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï½ÅÂç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢°Ê¸å¤Ï¤½¤Î¡ÖÍ³½ï¡×¤ò¼ï¡¹¤ÎºÛÈ½¤Ç¼çÄ¥¤·¡¢Â¾¼Ô¤Î¸¢±×¤òÃ¥¼è¤¹¤ëÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Àè¤Ë¸«¤¿ÊÝÆâ¾¦¿Í¤È²£´Ø¾¦¿Í¤Ë¤è¤ë¸æÉþºÂÁêÏÀ¤Ï´²Àµ4Ç¯¡Ê1463¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þÊÝÆâ¾¦¿Í¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¡Ö±¡Àë¡×¤ò½Ý¤È¤·¤Æ¼«¤é¤Î¸¢±×¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤âÈæ±Ã»³¤ËºÛÈ½¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢ºÛ·è¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿Èæ±Ã»³º¬ËÜÃæÆ²ÊÄäÆ½°(¤³¤ó¤Ý¤ó¤Á¤å¤¦¤É¤¦¤Ø¤¤¤í¤¦¤·¤å¤¦)¤ÏÎ¾¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤ÇÊÝÆâ¾¦¿Í¤Î¾¡ÁÊ¤È¤·¤¿¡£
----------
Àî¸Í µ®»Ë¡Ê¤«¤ï¤È¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
Ì¾¸Å²°»ÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¿Í´ÖÊ¸²½¸¦µæ²Ê¶µ¼ø
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄøÃ±°Ì½¤ÆÀÂà³Ø¡£Çî»Î¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£ÀìÌç¤ÏÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢²ßÊ¾·ÐºÑ»Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀï¹ñ´ü¤Î²ßÊ¾¤È·ÐºÑ¡Ù¡ÊµÈÀî¹°Ê¸´Û¡Ë¡¢¡ØÃæ¶áÀ¤ÆüËÜ¤Î²ßÊ¾Î®ÄÌÃá½ø¡Ù¡ÊÊÙÀ¿½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÀï¹ñÂçÌ¾¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¿Í´ÖÊ¸²½¸¦µæ²Ê¶µ¼ø Àî¸Í µ®»Ë¡Ë