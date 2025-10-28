「CORTIS The 1st EP [ COLOR OUTSIDE THE LINES ] RELEASE PARTY 密着SP」

BTS、TOMORROW X TOGETHERらが所属するBIGHIT MUSICから約6年ぶりの新人グループとして8月18日にデビューを果たした5人組グループ・CORTIS(コルティス)。

MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHOのメンバー全員10代のフレッシュな存在だが、MARTINとJAMESは、デビュー前に関わらずTOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、ILLIT、LE SSERAFIMなど、HYBEの先輩グループの楽曲および振付制作に名を連ねた経歴の持ち主。CORTISも音源から振付、映像まで自分たちで手がける"ヤングクリエイタークルー"として大きな注目を集めている。

11月3日(月)にはデビューから3ヶ月足らずにして東京ドームでの「MUSIC EXPO LIVE 2025」で初来日を果たすなど"大型新人"としてK-POP界を揺るがしているCORTIS。そんな彼らが9月8日に韓国で行ったリリースパーティに密着した「CORTIS The 1st EP [ COLOR OUTSIDE THE LINES ] RELEASE PARTY 密着SP」が、11月2日(日)にフジテレビTWOで放送される。

CORTISのライブの舞台裏に潜入した「CORTIS The 1st EP [ COLOR OUTSIDE THE LINES ] RELEASE PARTY 密着SP」

The 1st EP［COLOR OUTSIDE THE LINES］(9月8日発売)を記念し、数々のアーティストがライブを行ってきたK-POPの聖地として知られる韓国・ソウルの高麗大学校ファジョン体育館で開催されたこのイベント。EPの全収録曲をパフォーマンスしたほか、練習生時代やアルバム制作に関するトーク、またメンバーが自主制作した映像を公開するヤングクリエイタークルーらしい一面も飛び出すなど、自分たちの持ち味を存分に発揮し、詰めかけたファンを熱狂の坩堝へと誘った。

今回の番組では、ライブの幕開けを飾ったアグレッシブなナンバー「FaSHioN」をはじめ、しっとりした歌声を響かせた「Lullaby」や「JoyRide」、客席からの掛け声が湧き上がる中で炸裂するMARTINのラップやダンスなどグルーヴィな魅力を放ったイントロ曲「GO!」、さらに31台のランニングマシーンを用いて躍動感のあるステージを作り上げたタイトル曲「What You Want」までを収録。新人とは思えないほど堂々とした、ハイクオリティなパフォーマンスを楽しめる。

さらにステージを作り上げるまでのリハーサルの様子から、普段から彼らが使用している練習室での練習風景といったお宝映像も。実際の衣装を着用して本番さながらに気迫のこもった様子、MCを練習する初々しい姿まで、この時期だからこその全力な裏側は貴重だ。

撮り下ろしの個別インタビューでは自分たちの強みやThe 1st EP［COLOR OUTSIDE THE LINES］を生み出すために米・LAで行ったソングキャンプの秘話まで、各メンバーの口から思いが語られていく。その中には、BTSやTOMORROW X TOGETHERといった先輩からかけられた活動する上での心構えやパフォーマンスに対するアドバイスといった交流の秘話も。K-POPファンにとって垂涎もののエピソードが次々と語られていく。

The 1st EPの初動売上が今年デビューしたK-POP新人グループの中で最高を記録するなど、BTSやTOMORROW X TOGETHERの弟分にふさわしい人気を見せているCORTIS。今後ビッグな存在になっていくに違いない彼らの貴重なデビュー直後の姿を、この番組で確認したい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報【スカパー！】

CORTIS The 1st EP [ COLOR OUTSIDE THE LINES ] RELEASE PARTY 密着SP

放送日時：2025年11月2日(日)22:00〜

チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ