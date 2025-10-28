ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO、49）が28日、花巻東を訪れ、ドラフト1位指名した米スタンフォード大の佐々木麟太郎（20）の父である佐々木洋監督（50）に指名あいさつを行った。

城島CBOは麟太郎について「麟太郎君の打撃に関してはもう十分。うちのチームでも何十年もチームを引っ張っていってくれる。そして、我々は王会長がいるチームであり、九州の豪快な野球というのをテーマに掲げてるチームですので、麟太郎君の打撃がうちの戦力で売りになってくれるんだというふうに思っています」と、その打撃力を高く評価。

さらに「僕は直接会ってはいないんですけども、彼を見てきたスカウトの方々が人間性も凄く評価してまして、野球に取り組む姿勢であったり、人と人に対しての姿勢だったり、そういうのでもうちの球団のリーダーになってくれると、核になる選手じゃないかというところも評価してます」とも語った。

また、「彼はほんと唯一無二というか。まあ僕は思うんですけど、彼の打席まで見て帰ろうと、彼の打席も見たらテレビ変えよう、そういうバッターになってくれるんじゃないかなというふうに思ってます。福岡のホークスファンだけじゃなく、日本のプロ野球を盛り上げてくれるようなバッターになってくれるんじゃないかなというふうに評価をしてます」と最大級の賛辞を贈った。

城島CBOは11月上旬に米国に渡り、本人へのあいさつをする予定となっている。