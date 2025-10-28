「僕も後から気がついたんです」井ノ原快彦、「写ってはいけないもの」が写る写真を公開「びっくりした」
20th Centuryの井ノ原快彦さんは10月28日、自身のInstagramを更新。心霊写真？ を公開し、話題となっています。
【写真】「写ってはいけないものが写っています」
ファンからは「びっくりした」「なんて貴重な！」「この写真最高すぎません？」「さすがイノッチのお父様」「本当に素敵なお父さんですね」「お父様のファンになりそう」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「写ってはいけないものが写っています」
「なんて貴重な！」井ノ原さんは「おしゃれクリップさんから写真いただいた」とつづり、2枚の写真と1本の動画を公開。1枚目には「友達のゆうやがスタイリングしてくれました」と紹介した、笑顔がすてきなソロショットを載せています。また、2枚目については「写ってはいけないものが写っていますが、気にしないでください。僕も後から気がついたんです」と、意味深な説明が。よく見ると、井ノ原さんの後ろに人影が見えます。まさかの心霊写真……と思いきや、こちらは「#ガラス越しの父」とのこと。とてもほっこりとする1枚でした。
『おしゃれクリップ』にゲスト出演26日放送のテレビ番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）にゲスト出演した井ノ原さん。今回の投稿の1枚目と同じ写真が、同番組の公式Instagramアカウントでも公開されており「井ノ原さんの笑顔は宇宙一ステキです」「最高の笑顔」などの反響が寄せられています。井ノ原さんの今後の活躍からも目が離せません。
(文:堀井 ユウ)