元バレーボール女子日本代表の木村沙織さん（39）と狩野舞子さん（37）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。高身長で困ったことを明かした。

1メートル85の長身である2人は「高身長で得すること多いっぽい」とのイメージを振られると、そろって「×」の札を掲げてみせた。

木村さんは「困ることが多いです」と明言し、現在2歳の長男がいるというが「お弁当を作るのに、キャラクターにして作るんですけど、キャラ弁作るのに細かい作業が多いんですけど、キッチンがちょっと低いので、いつも膝立ちでキッチンにこうやってお弁当を作ってます」と打ち明けた。

「普通に立ってやると腰痛くなっちゃうんですよね」と木村さん。実際の映像が披露されるとMCのフリーアナウンサーの神田愛花は「膝下が長いから幅いっぱいになってますね」と驚いた。

狩野さんも「分かります」と大きくうなずき「私もお皿洗う時とかに、本当にがに股になって、腰を入れて洗います」と告白。「やっぱり腰から曲げると腰が痛くなるので、股関節から曲げようと、股割りみたいな感じで」と続けた。

神田が「食器棚とかありますもんね、流しの上って」とも語ると、狩野さんは「こことかも気になったりします。いろんな障害物があるんで」と苦笑した。