28日、小泉進次郎防衛大臣は記者会見で、アメリカのヘグセス国防長官の肩書を「戦争長官」と表現した。

会見冒頭、小泉大臣は「本日から明日までアメリカのヘグセス戦争長官が日本を訪問し、29日に日米防衛相会談を実施する予定だ。この機会に日米同盟の根幹である人と人との信頼関係を構築する観点からヘグセス長官との個人的親交を深めたい。現下の安全保障環境に即して深化を続ける自衛隊と米軍がその能力を最大限発揮できるよう私自身が先頭に立って、カウンターパートであるヘグセス長官とともに同盟の抑止力・対処力をより一層強化していく決意だ」と述べた。

記者から「国防省を戦争省と呼称することに変更した理由」を問われると「アメリカにおいては先般発出された大統領令を受けて追加の副次的名称として戦争省や戦争長官といった名称を使うことができるようになり、アメリカ政府の公式文書・やり取り・ウェブサイト等において、これらの名称がすでに使用されていると承知している。私も先ほどホームページを確認したが、既に『Department of War』となっていた。その上でアメリカ側からは大統領令を踏まえて日本側においても戦争省等の名称を使用することを推奨する旨の連絡があった。こうしたアメリカ政府の運用や意向を踏まえ、政府として、例えば公式なやり取り・対外発信・儀礼的場面等については戦争省・戦争長官等の名称を基本的に使用することとして今般のプレスリリースにおいて使用した」と回答した。

さらに「戦争省と呼ぶことはふさわしいか？」と聞かれると「他国の政府機関の名称が与える影響や名称に関する評価について防衛大臣の立場からは答えることは差し控えたい。ただ先般発出されたアメリカ大統領令によれば、戦争省等の名称について『力による平和を確かなものとする』というアメリカの決意を示すものであると承知している。その上で申し上げれば、トランプ大統領は力による平和を掲げているが地域の平和と安定を守り抜くには裏付けとなる確固とした抑止力・対処力が必要だ。トランプ大統領は戦争を止めるためにむしろ平和を志向している大統領だと思っている。こういった中で、ヘグセス長官も自ら『戦争長官』と“戦士の精神”を重視する長官がその呼称を使うということを私としては何ら否定することはない。明日もお会いする時にはそのように呼ばせていただこうと思っている」と述べた。

高市総理は28日の日米首脳会談の冒頭で、トランプ大統領がガザの停戦合意など和平に尽力したことに触れた。そしてトランプ大統領にノーベル平和賞に推薦する意向を伝えたという。

