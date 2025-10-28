°ÂÇÜ¸µÁíÍý½Æ·â »³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤¬½é¸øÈ½¤Ç»¦¿ÍºáÇ§¤á¤ë
¡¡°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍýÂç¿Ã¤¬½Æ·â¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤¬½é¸øÈ½¤Ç»¦¿Íºá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°ÂÇÜ¸µÁíÍý½Æ·â»ö·ï Åö»þ¤Î»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð
¡¡»³¾åÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤Ï2022Ç¯7·î8Æü¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Î¶áÅ´ÂçÏÂÀ¾Âç»û±Ø¤ÎÁ°¤Ç¡¢°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤ò¼êÀ½¤Î½Æ¤Ç»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Í¤ä½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸á¸å2»þÁ°¡¢Ë¡Äî¤ËÆþ¤Ã¤¿»³¾åÈï¹ð¤ÏÄ¹¤¤È±¤ò¸å¤í¤Ë·ë¤Ó¡¢¹õ¤¤Éþ¤òÃå¤¿»Ñ¤Ç¡¢ÃåÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½é¸øÈ½¤Ç»³¾åÈï¹ð¤Ï¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ»ö¼Â¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï»¦¿Íºá¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁè¤ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢»³¾åÈï¹ð¤¬»ö·ï¤Ë»È¤Ã¤¿½Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Î¡ÖË¤¡×¤ËÅö¤¿¤é¤º¡¢ºÇ¹â·º¤¬Ìµ´üÄ¨Ìò¤Î¡ÖÈ¯¼Íºá¡×¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë