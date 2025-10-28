◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース 6X―5 ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦で延長18回、6―5でサヨナラ勝ちして2勝1敗とした。フレディ・フリーマン（36）が中堅へサヨナラ本塁打を放ち、WSタイ記録の18回、史上2番目に長い6時間39分の死闘に決着をつけた。

ドジャースは延長15回から、6月にマリナーズからトレードで加入したウィル・クライン（25）が10番手で登板。ブルペン陣“最後の砦”として4イニングを1安打2四球5三振と好投し、勝利の立役者となった。プレーオフ当初はロースターから外れ、アリゾナでライブBP登板やキャッチボールで調整していたという救援右腕は「この試合を落とすわけにはいかなかったので、ひたすらマウンドでゼロを続けることに集中した。そしてまた次の回に向かう、そんな感じだった。過去に外されたことを怒ってはいない。ワールドシリーズに登録されただけでラッキーだ」と振り返った。

これまでメジャーでは36球が1試合最多で、この日は2倍の72球を投じた。これだけ投げたのは「たぶん大学3年の頃に先発して以来」だそうで、「ブルペンを見渡して、自分しか残っていないのに気づいた（笑い）。行けるところまで行くしかないと思った」と振り返った。16回終了時、ロバーツ監督は17回までを示唆していたが「行けるところまで行くと思っていた。毎回“あと何回？”と聞かれたけど“必要なだけ”と答えていた」と明かし、「フレディ（フリーマン）がホームランを打ってくれたおかげで、山本に負担をかけずに済んだ」と喜んだ。

ドジャースの投手陣は、家族の問題でチームを離脱した救援左腕ベシアの名前や背番号「51」を帽子に付けていた。経緯を問われたクラインは「詳しくは彼らが話したい時に話すと思うけど、僕たちは彼のことを思い、祈っている。野球よりも大切なことがあって、彼は僕たち全員の心の中にいるんだ」と説明。「これが（WS）最後の登板か？」との問いには「本当にそうあってほしい」と苦笑し、「明日（第4戦）はショウヘイ（大谷）が先発する」と振られると「彼は本当に化け物（笑い）。打者としても投手としても最高の選手で、言葉にできないほど。チームメイトになれて光栄だ。明日も全力で投げるだろう」と首をすくめた。