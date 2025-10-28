ÃÏ¶äºÆÊÔ¤ò¸å²¡¤·¡¢¸òÉÕ¶â³È½¼¡¡¶âÍ»Ä£¡¢²þÀµ°Æ¤òÄó¼¨
¡¡¶âÍ»Ä£¤Ï28Æü¡¢ÃÏÊý¶ä¹Ô¤Ê¤ÉÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¹çÊ»¤È¤¤¤Ã¤¿ºÆÊÔ»þ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¸òÉÕ¶â¤Î³È½¼°Æ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤òÊä½õ¤¹¤ë¸òÉÕ¶â¤Î¿½ÀÁ´ü¸Â¤ò2026Ç¯3·îËö¤«¤é±äÄ¹¤·¡¢¾å¸Â¤â¸½¹Ô¤Î30²¯±ß¤«¤é°ú¤¾å¤²¤ë¡£ºÆÊÔ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÁÀ¤¤¤À¡£ºâÌ³´ðÈ×¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë¸øÅª»ñ¶â¤òÃíÆþ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤â±äÄ¹¤·¡¢³È½¼¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£
¡¡ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¤¢¤êÊý¤òµÄÏÀ¤¹¤ëºî¶ÈÉô²ñ¤Ç¼¨¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤¬Ç¯Æâ¤ËºöÄê¤¹¤ë¡ÖÃÏ°è¶âÍ»ÎÏ¶¯²½¥×¥é¥ó¡×¤ËÌÀµ¤·¡¢¸òÉÕ¶â¤Ê¤É¤Î³È½¼¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¶âÍ»µ¡Ç½¶¯²½Ë¡¤Î²þÀµ°Æ¤ò26Ç¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£