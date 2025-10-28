ºÇ¹âºÛ¡¢¿¢¾¾»à·º¼ü¤ÎºÆ¿³Ç§¤á¤º¡¡¤ä¤Þ¤æ¤ê±à»ö·ï¡¢ÆÃÊÌ¹³¹ð´þµÑ
¡¡ºÇ¹âºÛÂè1¾®Ë¡Äî¡Ê²¬Àµ¾½ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï¡¢ÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÎÃÎÅª¾ã³²¼Ô»ÜÀß¡ÖÄÅµ×°æ¤ä¤Þ¤æ¤ê±à¡×¤Ç2016Ç¯¡¢Æþ½ê¼Ô¤é45¿Í¤¬»¦½ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Ç»à·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸µ¿¦°÷¿¢¾¾À»»à·º¼ü¡Ê35¡Ë¤ÎºÆ¿³¤òÇ§¤á¤Ê¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¡£27ÆüÉÕ¤Ç»à·º¼ü¤ÎÆÃÊÌ¹³¹ð¤ò´þµÑ¤¹¤ë·èÄê¤ò¤·¡¢º£²ó¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤Î¿³Íý¤¬½ª·ë¤·¤¿¡£
¡¡¿¢¾¾»à·º¼ü¤Ï¡¢½ÅÅÙ¾ã³²¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¿È¤Î¼çÄ¥¤ò´ð¤ËºÆ¿³³«»Ï¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤ÈÅìµþ¹âºÛ¤Ï¡ÖÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆ¿³»öÍ³¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂà¤±¡¢»à·º¼ü¤¬ÆÃÊÌ¹³¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³ÎÄêÈ½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢16Ç¯7·î26Æü¡¢Æþ½ê¼Ô¤ÎÃË½÷¤ò¿ÏÊª¤ÇÆÍ¤»É¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ19¿Í¤ò»¦³²¡¢¿¦°÷¤ò´Þ¤à26¿Í¤Ë½Å·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¡£