ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¡¡°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤ÎºÛÈ½°÷¤Ë¸ÀµÚ¡Ö»ä¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¼«¿®¤Ê¤¤¤Ê¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ËÜ¾å¤Þ¤Ê¤ß¤¬£²£¸Æü¡¢Âçºå¡¦Ä«ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£î£å£÷£ó¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Î»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»³¾åÈï¹ð¤Ï£²£°£²£²Ç¯£··î£¸Æü¡¢ÆàÎÉ¡¦¶áÅ´ÂçÏÂÀ¾Âç»û±ØÁ°¤Ç°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼êÀ½½Æ¤òÈ¯Ë¤¤·¡¢»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆàÎÉÃÏºÛ¤ÏÅö½é¡¢ºÛÈ½°÷¤Î¸õÊä¼ÔÌ¾Êí¤«¤é£±£µ£°¿Í¤ËÄ´ººÉ¼¤òÁ÷ÉÕ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë£²£±£°¿Í¤ËÁ÷ÉÕ¡£¤³¤Î¤¦¤Á¼Âà¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¿Í¡Ê»Å»ö¤ä²ð¸î¡¢³Ø¶È¤Ê¤É¡Ë¤ò½ü¤¯£¹£°¿Í¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢£µ£³¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£¤µ¤é¤Ë£¸¿Í¤Î¼Âà¤òÇ§¤á¡¢ºÇ¸å¤ÏÃêÁª¤ÇÀµºÛÈ½°÷£¶¿Í¤ÈÊä½¼ºÛÈ½°÷£¶¿Í¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡½ÅÂç»ö·ï¤ò°ìÈÌ¿Í¤Ç¤¢¤ëºÛÈ½°÷¤¬¿³È½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ¾å¤Ï¡Ö¼Ò²ñÅª¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿»ö·ï¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤·¡Ê¼«Ê¬¤¬¡ËºÛÈ½°÷¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤¯¤À¤¹¤Î¤«¡Ù¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¼«¿®¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº¤¤ê´é¤ò¸«¤»¤¿¡£