¡Ö¶å½£¤â¸õÊäÃÏ¡×¡ÈÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡É ¤Ë·§ËÜ»ÔÄ¹¤¬¸ÀµÚ¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¡¦¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤ÎÆ±»þÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯Æ§¤Þ¤¨
Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¡¢¼óÅÔµ¡Ç½¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡ØÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜ»Ô¤ÎÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¶å½£¤â¸õÊäÃÏ¤Î°ì¤Ä¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£¸å¤ÎµÄÏÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¶å½£¤â¸õÊäÃÏ¡×¡ÈÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡É ¤Ë·§ËÜ»ÔÄ¹¤¬¸ÀµÚ¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¡¦¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤ÎÆ±»þÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯Æ§¤Þ¤¨
Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÉ¬Í×ºÇÄã¾ò·ï¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤â½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¡ÖÉû¼óÅÔ¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¤Ë¤ï¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¤¬Ç°Æ¬¤ËµÄÏÀ¤¬¿Ê¤à¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÈËÌ¶å½£»Ô¤âÍ¶Ã×¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¶å½£»ÔÄ¹²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤âÌ³¤á¤ë·§ËÜ»Ô¤ÎÂçÀ¾»ÔÄ¹¤Ï¡Ä¡£
·§ËÜ»Ô ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¡Ö¶å½£¤Ï°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤È¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÏÃ¤À¤È»×¤¦¡×
Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÇÂçºå¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¶å½£¤â¸õÊäÃÏ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀ¾»ÔÄ¹¡ÖÉû¼óÅÔ¤È¤·¤Æ´ØÀ¾ÊýÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¶å½£¡¢ÅÔ»Ôµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤¿Ê¡²¬¤¢¤¿¤ê¤ËÂèÆóÉû¼óÅÔ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶å½£¤Ë¤¢¤ë·§ËÜ¤ÈÊ¡²¬¡¢ËÌ¶å½£¤Î»°¤Ä¤ÎÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤ÇÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡É ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÈËÌ¶å½£»Ô¤Î»ÔÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬»Ô ¹âÅç½¡°ìÏº»ÔÄ¹¡ÖÆî³¤¥È¥é¥Õ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÊ¡²¬»Ô¡×
ËÌ¶å½£»Ô ÉðÆâÏÂµ×»ÔÄ¹¡ÖÎ¦³¤¶õ¡Ê¤ÎÊªÎ®¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¡Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¯¤¤ÅÔ»Ô¡×