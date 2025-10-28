NOA¡¢¶âÈ±¤«¤é°ÅÈ±¥Á¥§¥ó¥¸¤ÇÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ¡ÖÇË²õÎÏÈ´·²¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×Àä»¿¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/28¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎNOA¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£°Å¤á¤Î¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐ¥¤¥±¥á¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤«¤é°ÅÈ±¤ÇÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ
NOA¤Ï½©¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Å¤á¤Î¥«¥é¡¼¤ËÀ÷¤á¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¹õ¤Î¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¶À±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¶âÈ±¤«¤é¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥ó¤ÎÈ±¿§¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÇË²õÎÏÈ´·²¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
