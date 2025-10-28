松坂桃李「御上先生」は「熱い思いに共感したスタッフ、キャストが集まったもの」主演男優賞受賞に喜び【東京ドラマアウォード2025】
【モデルプレス＝2025/10/28】俳優の松坂桃李が28日、都内で行われた「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席。ドラマ『御上先生』（TBSテレビ）で「作品賞」を受賞した。
【写真】松坂桃李＆戸田恵梨香、結婚前の貴重2ショット
◆松坂桃李、スーツ姿で登場
ダークカラーのシックなスーツ姿で登場した松坂は、受賞に喜び。そして、スタッフやキャストがそれぞれ熱い思いを持っていたことを語り、ドラマについて「熱い思いに共感したスタッフ、キャストが集まったものでございます」「『今までにない学園ドラマにしたい』という思いから集まった気持ちが結集して獲れたのかなって。嬉しい気持ちを実感しております」と笑顔を見せた。
◆「東京ドラマアウォード2025」
今年で18回目の開催となる本賞は、作品の質の高さだけではなく“市場性”、“商業性”にスポットをあて“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰している。
作品賞＜連続ドラマ部門＞グランプリは『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）、優秀賞は『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）、『東京サラダボウル』（NHK）、『ホットスポット』（日本テレビ）、『御上先生』（TBSテレビ）、『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京）、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ）、『ゴールデンカムイ―北海道刺青囚人争奪編』（WOWOW）が受賞した。
個人賞は主演男優賞『御上先生』の松坂、主演女優賞『東京サラダボウル』の奈緒、助演男優賞『ホットスポット』の東京03・角田晃広、助演女優賞『海に眠るダイヤモンド』の杉咲花、脚本賞『御上先生』の詩森ろば氏、演出賞『海に眠るダイヤモンド』塚原あゆ子氏が受賞した。また、King Gnuが手掛けた「海に眠るダイヤモンド」の主題歌『ねっこ』が主題歌賞を獲得。そして、特別賞は2024年に亡くなった西田敏行さんに贈られた。（modelpress編集部）
