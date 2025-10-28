70ÂåÃËÀ±¿Å¾¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Ãæ±ûÀþ¤Ï¤ß½Ð¤·¤« ¶¶¤Î¾å¤ÇÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ ·Ú¤ÎÉ×ÉØ¤¬¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î¥±¥¬
¡¡´ôÉì»Ô¤ÎÄ¹ÎÉÀî¤Ë²Í¤«¤ë¶¶¤Î¾å¤Ç28Æü¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢¹âÎð¤ÎÉ×ÉØ¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢´ôÉì»ÔÁáÅÄ¤ÎÃéÀá¶¶¤Î¾å¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤Ïº¿¹ü¹üÀÞ¤Ê¤É¤ÇÆþ±¡¤·¡¢½õ¼êÀÊ¤Ë¤¤¤¿ºÊ¤âÏ¾¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸Î¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤«¤é·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¥»¥ó¥¿ー¥é¥¤¥ó¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
