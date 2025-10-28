元モー娘。飯田圭織「茶色最高」2つ並んだ手作り弁当公開「絶対に美味しい」「お子さん喜びそう」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が10月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元モー娘。「茶色最高」子どもたちへの手作り弁当
飯田は「久しぶりに2つのかおりの弁当」とつづり、豚丼弁当の写真を公開。「茶色最高」とコメントし、「もりもり食べておいで」とメッセージを添えた。弁当箱には、豚肉が敷き詰められたご飯の上に、卵焼きやブロッコリー、にんじんなどの副菜も詰められている。
この投稿に、ファンからは「絶対に美味しい」「お子さん喜びそう」「愛情たっぷり」「茶色いおかずは最強」「美味しそうで羨ましい」「お弁当作りお疲れ様です」といったコメントが寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元モー娘。「茶色最高」子どもたちへの手作り弁当
◆飯田圭織、手作りの豚丼弁当を公開
飯田は「久しぶりに2つのかおりの弁当」とつづり、豚丼弁当の写真を公開。「茶色最高」とコメントし、「もりもり食べておいで」とメッセージを添えた。弁当箱には、豚肉が敷き詰められたご飯の上に、卵焼きやブロッコリー、にんじんなどの副菜も詰められている。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「絶対に美味しい」「お子さん喜びそう」「愛情たっぷり」「茶色いおかずは最強」「美味しそうで羨ましい」「お弁当作りお疲れ様です」といったコメントが寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】