◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース6×-5ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースが延長18回、チーム全員の力を使って勝利を手にしました。

大谷翔平選手が3回にソロホームランを放つと、7回に同点となる2本目のホームランを放ちます。

そこからボードには「0」が並ぶ攻防に。1つのプレー、1つのエラーが勝負を決する場面で、9回トミー・エドマン選手がフレディ・フリーマン選手がはじいた球をスライディングで捕球し3塁へ。タッチアウトを演出。さらに延長10回でもライト線に飛んだ長打をライトのテオスカー・ヘルナンデス選手、二塁手のエドマン選手、捕手のウィル・スミス選手と完璧な中継プレーで本塁タッチアウトで阻止しました。

投げては、継投が華麗な無失点投球をみせます。8回、1アウト1・2塁の場面で佐々木朗希投手が登板すると2つのアウトでピンチを切り抜け、回またぎの9回でもランナーをためるも得点を許さず、無失点で抑えます。延長12回には今季引退を表明しているクレイトン・カーショー投手が2アウト満塁のピンチをセカンドゴロに打ち取る好投。

さらに15回から10番手でリリーフ陣最後に登板したウィル・クライン投手は過去最高2イニングしか投げてないところを18回までの4イニングを投げきり無失点とチームを救いました。

そして最後はフレディ・フリーマン選手が延長18回でセンタースタンドへ着弾させサヨナラホームランで勝利し長い試合の幕を下ろしました。

SNSでは「名場面多すぎ」「ハイライト見返してるけど、やっぱ泣ける」「今日はMVPが多すぎる、大谷、スミス、カーショー、クライン、フリーマン」とコメントが寄せられました。

ワールドシリーズは3戦終えてドジャースが2勝1敗で勝ち越し。先に4勝した方が世界一の称号を獲得します。