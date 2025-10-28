日産「“新たな”スカイライン」発表に反響殺到！ 「頑張れ日産！新型はいつ？」の声も！ V37の”集大成”は400馬力超え高性能モデルに！ 12年目の特別限定車「400R Limited」発売へ

現行型の「集大成」登場に大反響

日産は2025年10月27日、スポーツセダン「スカイライン」を一部改良するとともに、特別限定車「400R Limited（リミテッド）」を設定しました。

SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

日産「スカイライン」特別限定車「400R Limited」

【画像】超カッコいい！ これが現行スカイラインの「集大成モデル」です！ 画像で見る（30枚以上）

スカイラインは1957年に登場した高性能セダンです。ラインナップではセダン以外にもクーペやステーションワゴン、バンも存在しましたが、現在はすべて消滅しています。

登場から70年近くにわたり、「グランドツーリング（GT）カー」として走りを重視したエンジンや足回りを採用。乗用車のなかでもアッパークラスのスポーティモデルとして長らく愛されており、日産を代表するモデルとなりました。

現行型（V37型）は13代目で、2013年11月に発表されました。以後、11年という異例の長さのモデルライフを送っており、これまでに複数回の改良などを実施しています。

現在販売中のモデルは、3リッターV型6気筒ツインターボエンジンを搭載するモデルに絞られ、追加設定されたハイブリッドモデルや最新の先進運転支援技術「プロパイロット2.0」搭載モデルは廃止されています。

今回の一部仕様向上では、エクステリアカラーに「GT-R」や「フェアレディZ」といった日産のスペシャルスポーツカーのみに設定されている「ワンガンブルー」を追加しました。

また、先進安全機能「エマージェンシーブレーキ」の検知対象を歩行者、および自転車等にまで拡大し、安全性を向上させるとともに、各種最新の法規に適合させています。

さらに、ラインナップに現行スカイラインの「集大成」となる特別限定車の「400R リミテッド」を400台限定で設定しました。

ベースはスカイライン現行ラインナップでハイパフォーマンスモデルとなる「400R」で、最高出力405ps・最大トルク475Nmを発揮します。

400Rリミテッドでは、その性能をさらに引き出すため、19インチアルミホイールに装着するタイヤは専用銘柄のダンロップ「SP SPORT MAXX GT 600」を採用。フロントは＋0.5J、リアは＋1.0J幅広のものを装着しました。

走行性能ではフロントサスペンションのバネ定数を4％、リアスタビライザーのバネ定数もタイヤのサイズアップに合わせて44％向上することで、ロールを抑えた気持ちの良いハンドリングを実現したといいます。

またブレーキには耐フェード性が高いパッドを使用することで高温でも安定した制動性能を実現しています。

エクステリアでは、400Rリミテッド専用品として「リアスポイラー」「ドアミラーカバー」に特別カーボンパーツを装着するほか、トランク部分にはLimited専用バッジを装着。インテリアも、400台限定を表すシリアルナンバープレートや、センターコンソールのカーボンフィニッシャーを装着しました。

新スカイライン 400Rリミテッドの価格（消費税込）は693万5500円。受注は2025年11月13日より開始し、12月18日に発売予定です。なお、受注は先着順で台数到達次第終了となります。

※ ※ ※

そんなスカイライン 400Rリミテッドについて、SNSには早速さまざまな反響が寄せられています。

「カッコイイ！」「湾岸ブルーいいですね」「スカイラインといえば青だよな」など、400Rリミテッドと新色ワンガンブルーのコンビネーションを評価する人が多いようです。

また、現行型集大成とアナウンスしていることもあり、「ついにスカイラインもフルモデルチェンジが間近に？」「新型はいつ出るのかなー」など、次期スカイラインへ思いを馳せる人も少なくないようです。

なかには「日産頑張って！」「次世代のスカイラインへの架け橋となる事を期待します」と、日産への応援や400Rリミテッドが次期スカイライン登場に向けて機運を高めてくれることを願うコメントもありました。

なお、日産は10月29日に開幕（一般公開は31日）する自動車ショー「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で、400Rリミテッドを展示する予定です。

ちなみに次期型スカイラインについては、日産が2025年5月に発表した経営再建計画「Re：Nissan」で、具体的に車名を掲げ、新型の開発を明言しています。