¶¯Åð»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¶¯ÅðÂÐ±þ·±Îý¡¡¶µ·±À¸¤«¤½¤¦¤È·Ù»¡¤¬¼Â»Ü¤òÂÇ¿Ç¡¡¹â¾¾»Ô
7·î¤Ë¶¯Åð»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¹â¾¾»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·±Îý
¡¡2025Ç¯7·î¤Ë¶¯Åð»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¹â¾¾»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç28Æü¡¢¶¯ÅðÂÐ±þ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê·±Îý¡Ë
¡Ö¶â¤ò½Ð¤»¡£¶â¤ò½Ð¤»¡×
¡¡¶¯ÅðÂÐ±þ·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¹ñÊ¬»ûÄ®¹ñÊ¬Å¹¤Ç¤¹¡£·±Îý¤Ç¤Ï¡¢¶â¤òÍ×µá¤¹¤ëÈÈ¿ÍÌò¤Î·Ù»¡´±¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¹°÷¤¬¹²¤Æ¤º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Èó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤È·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤ËÆ¨¤²¤¿ÈÈ¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ÈÆ¨Áö¼ÖÎ¾¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¤ä¿§¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï2025Ç¯7·î27ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢Å¹°÷¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¸½¶â12Ëü5500±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¯Åð»ö·ï¤Î¶µ·±¤òÀ¸¤«¤½¤¦¤È·Ù»¡¤¬·±Îý¤Î¼Â»Ü¤òÂÇ¿Ç¤·¡¢Å¹Â¦¤¬±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¹ñÊ¬»ûÄ®¹ñÊ¬Å¹¡¿ÏÂÀôÃ£ºÈ Å¹Ä¹¡Ë
¡Öº£²ó¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤Ë¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¶¯Åð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡Ê¹â¾¾À¾·Ù»¡½ð¡¿ÁÒ»³ ¹° À¸³è°ÂÁ´²ÝÄ¹¡Ë
¡ÖËÉÈÈ°Õ¼±¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢Å¹¤äµÒ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æº£²ó¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×