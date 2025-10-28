Íñ¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯300±ßÄ¶¤Ë¡Ä2023Ç¯¤Î¥¨¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥¯¤ËÇ÷¤ë¹âÃÍ¡¢ÌÔ½ë¤¬±Æ¶Á¤«
»ñÎÁ
¡¡Êª²Á¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍñ¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¡¢1¥Ñ¥Ã¥¯300±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Î¡Ö¥¨¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ËÇ÷¤ë¹âÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JAÁ´ÇÀ¤¿¤Þ¤´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Íñ1kg¤¢¤¿¤ê¤Î28Æü¤ÎÊ¿¶Ñ²·Çä²Á³Ê¤ÏÅìµþ¤ÇM¥µ¥¤¥º330±ß¤È¡¢2023Ç¯¤Î¥¨¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î»þ¤Î350±ß¤ËÇ÷¤ë¹âÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾¾ÌÚÍüºÚ¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Ï¡¢Íñ1¥Ñ¥Ã¥¯¤Î²Á³Ê¤¬300±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¡Ë
¡ÖÁ°100±ß¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¾ï¤Ë2¥Ñ¥Ã¥¯¤¯¤é¤¤¤ÏÍß¤·¤¤¤Î¤Ç°Â¤¤¤È¤¤ËÇã¤¦¡×
¡¡²¬»³»ÔËÌ¶è¤Î¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¤Ç¤ÏÍñ¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥Þー¥È¡¿²¬ËÜÏÂ·Ã ¼èÄùÌò¡Ë
¡ÖÍñ¤Ï·îÍËÆü¤È¿åÍËÆü¤ËÆÃÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇËè·î³ÎÇ§¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢10±ß¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¥¹ー¥Ñー¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÍñ¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤âÊÑ²½¤¬¡£
¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥Þー¥È¡¿²¬ËÜÏÂ·Ã ¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¤«¤ÄÐ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤éÍñ¤È¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹¡£Ëë¤ÎÆâÊÛÅö¤ÏÍñ¤ÎÎÌ¤òÆþ¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¾þ¤êÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡¡Íñ¤Î¹âÃÍ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤Î½ë¤µ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥Þー¥È¡¿²¬ËÜÏÂ·Ã ¼èÄùÌò¡Ë
¡ÖÌÔ½ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¥Ë¥ï¥È¥ê¤â¿©Íß¤¬¸ºÂà¤·¤Æ¥¨¥µ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍñ¤òÀ¸¤ß¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯À¸¤ó¤Ç¤â¤½¤ÎÍñ¤¬½Ð²Ù¤ÎÂç¤¤µ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤Íñ¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¹âÆ¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¾Æ¤²Û»Ò¤Ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»ÅÍÍ¤Î¥±ー¥¤¬ÊÂ¤Ö²¬»³»Ô¤Î¥±ー¥Å¹¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ê¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥¨ー¥ë¡¿À§Í§Îµ°ì ¥ªー¥Êー¡Ë
¡ÖÍñ¤Ê¤·¤Ç¤Ï±Ä¶È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏÂ¿¤¤»þ¤Ë1Æü¤Ë20kg°Ê¾å¤ÎÍñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä
¡Ê¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥¨ー¥ë¡¿À§Í§Îµ°ì ¥ªー¥Êー¡Ë
¡ÖÍñ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤ËÃÍ¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎºàÎÁ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃÍ¾å¤²¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¡×
¡¡Í½Ìó¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò»Ï¤á¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤Ï¡¢2024Ç¯¤è¤ê²Á³Ê¤ò100～200±ß¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Íñ¤Î¹âÃÍ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥Þー¥È¡¿²¬ËÜÏÂ·Ã ¼èÄùÌò¡Ë
¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ³°¿©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ°ú¤¹ç¤¤¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçÉý¤ÊÃÍ²¼¤¬¤ê¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡£ËèÇ¯¤ÎÎ®¤ì¤Ç¹Ô¤¯¤ÈÇ¯Ëö¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¡¡