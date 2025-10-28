ＪＲＡ海外馬券発売対象の第４２回ブリーダーズＣクラシック（米国・デルマー競馬場）などＢＣ１４レースの枠順抽選会が、現地時間２７日に行われた。日本時間１１月２日（現地時間同１日）に行われる第１８回ブリーダーズＣターフスプリント・Ｇ１に、インビンシブルパパとのコンビで挑む佐々木大輔騎手（２１）＝美浦・菊川厩舎＝が意気込みを語った。

佐々木は今回が米国での初騎乗。自身の経験よりも、相棒のインビンシブルパパに全力を尽くす覚悟で挑む。

「楽しみより緊張の方が大きいです。自分が楽しむのは二の次、三の次。携わっているたくさんの人の思いもありますし、無事に走らせる、ちゃんと結果を出すことが最優先です」

今年は同馬でのＣＢＣ賞など重賞を３勝し、勝ち数もキャリアハイだった昨年の７７勝（２６日時点で７６勝）を越えるのは確実。勢い十分の若武者だが、大舞台を前に気を引き締め直し、出国前にＢＣターフスプリントの過去の映像は時間をかけてチェック済みだ。

「コーナーはタイトですし、ハナを切れれば簡単に逃げ切れるような競馬でもなさそうですし、ひとつひとつ丁寧に競馬に向かわないといけないなと思っています」

１７日に美浦での国内最終追い切りに騎乗して状態の良さを確認。菊花賞での騎乗を終えた後、米国に向けて出発した。

「本当に僕なんかが行けるところじゃないですし、オーナーさんを含め、伊藤大先生にもすごく感謝しています」

あくまで謙虚な２１歳が、世界がアッと驚く結果を出せるか注目だ。（西山 智昭）

◇佐々木大輔（ささき・だいすけ） ０３年１１月２４日生まれ、２２歳。茨城県出身。２２年３月に美浦・菊川正達厩舎からデビュー。２３年１２月にホープフルＳのインザモーメントでＧ１初騎乗（８着）。２４年７月の函館２歳Ｓ（サトノカルナバル）重賞初勝利。重賞６勝を含むＪＲＡ通算２３０勝。１６２センチ、４７キロ。