¡ÚÅ·µ¤Í½Êó¡Û29Æü(¿å)¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤½©À²¤ì¤Î¸«¹þ¤ß¡¡Ä«ÈÕ¤ÈÆüÃæ¤Îµ¤²¹º¹¤Ë¤ÏÃí°Õ¤ò¡¡²¬»³¡¦¹áÀî
29Æü¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê²¬»³¡¦¹áÀî¡Ë
¡¡28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢½©¤é¤·¤¯²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢29Æü¡Ê¿å¡Ë¤â°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ28Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Îµ¤²¹¤Ç¡¢¶õµ¤¤â¤«¤é¤Ã¤È¤·¤Æ½©À²¤ì¤Î°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÄ«ÈÕ¤ÈÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð³Ý¤±¤¹¤ë¤È¤¤Ï¾åÃå¤Ê¤ÉÄ´Àá¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡29Æü¤«¤é¤Î1½µ´Ö¤Ï²¬»³¡¦¹áÀî¤È¤â¤ËÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢31Æü¡Ê¶â¡Ë¤À¤±±«Í½Êó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÅ»³¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹16¡î¡¢²¬»³¤Ç¤â16¡î¡¢¹â¾¾¤Ç¤Ï18¡î¤È¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¹â¾¾¤Ç¤Ï20¡î¤òÄ¶¤¨¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÍ½Êó¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥º¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢39¡îÁ°¸å¤Î¤Ì¤ë¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤âÄ¹¤á¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£