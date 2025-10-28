26日、松本市や東筑摩郡山形村で子グマの目撃情報が相次ぎ、その後、商業施設の駐車場で捕獲されました。周辺では27日も警戒が続いています。



27日朝、山形村の山形小学校では、子グマの出没を受け、集団登校や保護者が車で送ってくるなどの対応が取られました。



保護者は

「最近いっぱい（クマが）出ているという話なので心配でした」

保護者は

「まだ出てくる可能性もなきにしもあらずなので、しばらくは登下校を見守っていきたい」





付近では、警察がパトロールを行っていました。26日、山形村の商業施設「アイシティ21」の敷地内で捕獲された子グマ。その4時間半前の午後1時ごろ、松本市波田の梓川高校では敷地内に入っていく子グマが目撃されていました。目撃した人は「国道の方からこっちの北の方に子グマが走っていった」「グラウンドの中に入っていたのはお巡りさんとみていました」子グマは20分ほど敷地内にいて、学校の職員や警察官もその姿を確認したということです。梓川高校では、校舎の外での活動を取りやめ、下校時は保護者が迎えに来るよう呼び掛けました。その後、子グマの目撃情報は、波田地区に隣接する山形村の農地へ。午後4時すぎ、梓川高校からおよそ3キロ離れた「アイシティ21」の駐車場で目撃され、村の職員や警察などが駆け付けました。山形村産業振興課 島田真一係長「一番最初駆け付けた時にはその辺にいてそれが木の上に移動していってそこで吹き矢の麻酔で眠らせて」午後5時半すぎ、木に登っていた子グマに専門家が麻酔の吹き矢で眠らせて捕獲。けが人はいませんでしたが、商業施設では一時、客の出入りを止めるなど影響が出ました。山形村産業振興課 島田真一係長「（アイシティでは）約10年前には（出没が）あったが、山形村としては街中で出るのはめったにない」松本市では、捕獲されたのは梓川高校で目撃されたクマと同じ個体とみていますが、波田地区では26日夜もクマの目撃情報が寄せられていて、注意を呼び掛けています。