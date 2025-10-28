±ó³Ö¤Ç¤â¼ê¤Ë´¶¿¨¡¡¸©Î©Ãæ±ûÉÂ±¡¤¬ºÇ¿·¤Î¡Ö¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¡×Æ³Æþ¡ÚÆÁÅç¡Û
¸©Î©Ãæ±ûÉÂ±¡¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¼ê½Ñ¤ò±ó³ÖÁàºî¤Ç¤¤ëºÇ¿·¤Î¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¡¢»Í¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Î©Ãæ±ûÉÂ±¡¤¬Æ³Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·Æâ»ë¶À¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡Ö¥À¥Ó¥ó¥Á5¡×¤Ç¤¹¡£
¸©Î©Ãæ±ûÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥À¥Ó¥ó¥Á¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤äÂçÄ²¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¼ê½Ñ¤ò1600·ï°Ê¾å¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¥Ó¥ó¥Á5¡×¤Ï¡¢¥Çー¥¿½èÍýÇ½ÎÏ¤¬½¾Íè¤Î¡Ö¥À¥Ó¥ó¥Á¡×¤è¤ê¤â1ËüÇÜ°Ê¾å¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ê½Ñ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¤è¤ê¡¢´µ¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸©Î©Ãæ±ûÉÂ±¡¡¦ÍÕµ×µ®»Ê ±¡Ä¹¡Ë
¡ÖË¥¹ç°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»å·ë¤Ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÎÏ¤Î²Ã¸º¤¬Àµ³Î¤Ë¤Ç¤¤ë¼ê½Ñ¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×
¡Ö²èÁü¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸©Î©Ãæ±ûÉÂ±¡¤Ï10·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ê½Ñ¤«¤é¡Ö¥À¥Ó¥ó¥Á5¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£