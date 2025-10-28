元アイドリング!!!でタレントの菊地亜美（35）が27日放送のテレビ朝日系「キョコロヒー」（火曜後11・45）にゲスト出演。アイドル時代についた嘘（うそ）を激白した。

この日はゲストがこれまで公言したものの「実はもうやってないこと」を懺悔（ざんげ）し、シスターに扮した齊藤京子が救いの言葉を掛ける企画が行われた。

「アイドル時代に歌が苦手だった」と切り出した菊地。「でもセンターに行きたいし、いっぱい映りたいから、自分でボイトレ通って、自分で一人カラオケ行ってるって言ってたけど1回も行ってない」と衝撃告白。スタジオでは驚きの声が上がり、菊池は「11年越しに言っちゃった」と顔を覆った。

これを受け、元日向坂46の齊藤は「実際、本当に実力でセンター行く人もいれば、天才的なひともいらっしゃる」とした上で、「結果的にアイドリング!!!さんと言ったら菊地亜美さんじゃないですか。それが結果だと思います」と救いの声を掛けた。

菊地が「うれしい」と感激。齊藤は「誰かに迷惑をかけてはいないので、多少の嘘くらいだったら大丈夫」と断言していた。