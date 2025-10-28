¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¡11·î3Æü³«Ëë¡¡G1ÉÍÌ¾¸Ð¾Þ¡Û´äÀ¥ÍµÎ¼¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿åÌÌ¡×¤ÇÌÜÉ¸¤Ï¡ÖºÇÄã¤Ç¤â¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤ÎPRÂâ¤¬28Æü¡¢°¦ÃÎ»ÙÉô¤Î´äÀ¥ÍµÎ¼¡Ê37¡Ë¤òÈ¼¤¤¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÌ¾¸Å²°¥ª¥Õ¥£¥¹¤òË¬¤ì¡¢11·î3Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë³«Àß72¼þÇ¯µÇ°¡ÖG1ÉÍÌ¾¸Ð¾Þ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡È¾¼ÏÂ100Ç¯¡É¡£½éÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÁª¼ê¤«¤é¥«¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¡Ö¥ì¥È¥í¤ª¤â¤Á¤ã¡×¥è¡¼¥è¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£ÃíÌÜÁª¼ê¤ÏG1Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬»ÙÉô¤ÎµÆÃÏ¹§Ê¿¡Ê47¡Ë¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï70²¯±ß¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤â½¼¼Â¤Ç¡¢½éÆü¤Î3Æü¤ËÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬»ÙÉôÄ¹¤ÎÆÁÁý½¨¼ù¡Ê50¡Ë¤È137´ü¿·¿Í¤Ç½¤Î»µÇ°¶¥Áö¥Á¥ã¥ó¥×¤ÎÆ£ÅÄ¹¯À¸¡Ê20¡Ë¤ÈÆ±¶¥Áö3°Ì¤Î°ÂÆ£ÎÜ´õ¡Ê20¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¢ºÇ½ªÆü¤Î8Æü¤Ë¾¼ÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Àõ¹áÍ£¤Î¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£30Æü¤Î19»þ¤«¤é4ÆüÏ¢Â³¤ÇÉÍÌ¾¸Ð¾Þ¹¶Î¬¾ðÊó¤â´Þ¤ó¤ÀYouTubeÇÛ¿®¤ä¡¢ÃêÁª¤Ç¤¦¤Ê¤®¤ä¥á¥í¥ó¤¬100¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ë1000¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿´äÀ¥¤Ï¡ÖÉÍÌ¾¸Ð¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿åÌÌ¡£ºÇÄã¤Ç¤âÍ¥½Ð¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£G1¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤â³Í¤ê¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤»¤Ê¤é²¦Æ»¤Î¥¤¥óÆ¨¤²¤Ç·è¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈG1¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Î¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£