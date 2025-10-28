¡ÚÂ®Êó¡Û¹â»ÔÁíÍý¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡× ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÀ®²Ì¶¯Ä´
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡ÖÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î´Ö¤ÇÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¹â»ÔÁíÍý¤ÏÂÐÌÌ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢¡ÖÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡¢ÂÐ½èÎÏ¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢À®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤È¤·¤Æ¼çÂÎÅª¤ËËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¤ª¤è¤ÓËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤Ë°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯·è°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤ê¡¢80Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ðÌ¾¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÂçÅýÎÎÀìÍÑ¥Ø¥ê¡á¥Þ¥ê¡¼¥ó¡¦¥ï¥ó¤ËÆ±¾è¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¡¦²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤òË¬¤ì¡¢ºßÆü¥¢¥á¥ê¥«·³¤òÁ°¤Ë¡ÖËÉ±ÒÎÏ¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¶¯²½¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë¤¤¤Ã¤½¤¦ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£