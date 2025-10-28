»³ËÜÍ³¿ ¡ÖÅê¼ê¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×105µå¤Î´°Åê¤«¤éÃæ1Æü¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë½àÈ÷¡Ö¤Þ¤¢¡¢»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡×
¢£MLB　ワールドシリーズ第3戦　ドジャース6－5ブルージェイズ（日本時間28日　ドジャー・スタジアム）
【一覧】大谷翔平らドジャースが2年連続世界一へ、MLBプレーオフ日程・結果
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè3Àï¡¢5ÂÐ5¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹18²ó¤«¤é¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÅÐÈÄ¤ËÈ÷¤¨¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢18²óÎ¢¡¢F.¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ê36¡Ë¤Î·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»³ËÜ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö»Ö´ê¤È¤¤¤¦¤«¤â¤¦¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï6»þ´Ö30Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ëÇ®Àï¤ÇÃæ·Ñ¤®¿Ø¤òÁ´¤Æ»È¤¤ÀÚ¤ê¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÅê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢±äÄ¹18²ó¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿»³ËÜ¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë°ÜÆ°¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
26Æü¤Ë105µå¤Î´°Åê¤ò¸«¤»¤¿»³ËÜ¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¸ª¤òºî¤ê¡¢±äÄ¹19²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¬¡¢18²óÎ¢¡¢F.¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ê36¡Ë¤Î·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÅÐÈÄ¤Îµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦Åê¼ê¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂÎÄ´Åª¤Ë¤â¤¤ç¤¦¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
105µå¤Î´°Åê¤«¤éÃæ1Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ë1¥¤¥Ë¥ó¥°Á°¤Þ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×±äÄ¹18²ó¡¢6»þ´Ö40Ê¬¤Î»î¹ç¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½é¤á¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤ç¤¦¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÅÐÈÄ¤Î½àÈ÷¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¡Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¡Ë¥¯¥é¥¤¥ó¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÂÎ2¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½é¤Ï´ÆÆÄ¤¬ÀäÂÐ¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¹ç¤ª¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿Ç¯¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢19ºÐ¤Î¤È¤¤Ï1·³¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤»î¹ç¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é10Æü´Ö¤¯¤é¤¤Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é²¿Ç¯¤âÎý½¬¤·¤Æ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç´°Åê¤·¤¿2Æü¸å¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¼«¿È¤ÎÈôÌö¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÐÈÄ¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤Î¤¯¤é¤¤Åê¤²¤é¤ì¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º1¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤Ä¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¡¢»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
D.¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï»³ËÜ¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖÉ¬Í×¤Ê¸Â¤êÅê¤²¤µ¤»¤¿¤À¤í¤¦¡£ºÇ¸å¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾¡Éé¤¬·è¤¹¤ë¤Þ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤¿¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
