楽天からドラフト６位で指名された九谷瑠投手＝王子＝が２８日、愛知県内の同社春日井工場構内で愛敬尚史スカウト部長、益田大介スカウトの指名あいさつを受けた。

緊張の面持ちで対面を果たすと、「正直まだ（実感は）湧いていないんですけど、ようやく一歩進んだのかなと正直思います」とホッとした表情を見せた九谷。「１年目からの活躍を」と球団から期待のメッセージには武者震いし、「チームが苦しい状況の時に勝てる投手になりたい」と意気込んだ。

１１月で２６歳を迎えるオールドルーキーにはなるが、担当の益田スカウトは「まだまだこれから伸びる」と大きな期待を寄せて指名。タフさも武器の一つで「（スタミナ面も）優れている。現場と相談にはなると思うが、基本は中継ぎでバンバン投げてほしい」と青写真を描いた。

異色の経歴を持つ。大阪大谷大を卒業後はクラブチーム「矢場とんブースターズ」で３年間プレーした。みそカツの名店で午前に練習、午後からはホールスタッフとして働いた。

行列ができるほどの人気店で、九谷は約２２センチの大きさの「わらじとんかつ」がお気に入り。「ご飯を食べる方。わらじとんかつが１番大きいので１番食べます」と笑みを浮かべた。

その後、昨オフには王子に移籍。都市対抗を優勝に導き、胴上げ投手になっていた。