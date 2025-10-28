¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤Î¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¾×ÆÍ»ö¸Î¡¡°å»Õ¤Î½÷(45)¤ËÈ³¶â80Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¡¡½©ÅÄ
º£Ç¯5·î¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ç¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢ÀµÌÌ¾×ÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤Æ45ºÐ¤Î°å»Õ¤Î½÷¤¬Î¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤È²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îºá¤ÇÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄÂç³Ø°å³ØÉô¤Î»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Î45ºÐ¤Î½÷¤Ç¤¹¡£
½©ÅÄ¶è¸¡»¡Ä£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½÷¤Ïº£Ç¯5·î¡¢½©ÅÄ»ÔÆâ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¼ÖÀþ¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆÂÐ¸þ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¡£
Áê¼ê¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë2½µ´Ö¤Î¼£ÎÅ¤òÍ×¤¹¤ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ´Ê°×ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢24ÆüÉÕ¤Ç½÷¤ËÈ³¶â80Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£