クマによる人への被害や市街地への出没が深刻な状況となっている中、鈴木知事が防衛省を訪れ、小泉防衛大臣に自衛隊の派遣を要望しました。



これに対し小泉大臣は、県民が抱える不安と恐怖に理解を示した上で、派遣に向けた体制作りを早急に進めると応じました。



東京の防衛省で、就任まもない小泉防衛大臣に出迎えられた鈴木知事。



冒頭、「出没の範囲が中心市街地まで及び、おととしの大量出没とは状況が異なる」と述べた上で「現場の疲弊がピークに達し県内のマンパワーでは対応ができない状況にある」と訴えました。





その上で。鈴木知事「全ての県民の皆さんが日常生活に大きな支障を来しているというのは、まさに異常事態であります」「私も元自衛官ですので、何でもかんでも自衛隊に頼めるというものではないということはよく理解しておりますが、それでもなお、国の方で防衛省、自衛隊の力を借りなければ、国民の命が守れないという状況に今なっております」これに対し小泉大臣は、クマ被害の深刻な状況と県民が抱える不安と恐怖に理解を示した上で、派遣に向けた体制作りを早急に進めると応じました。小泉防衛相「日々、国民の命が失われている被害状況と秋田県全土に渡るクマの出没情報を拝見しますと、秋田県民の皆さんの抱いている命を脅かされるその恐怖、そして毎日の平和な暮らしが破壊される不安。 これは察するに余りあります」「この危機的な事態に対し、国民の暮らしと、 国民の命と暮らしを守り抜くことを任務とする防衛省、自衛隊としても、与えられた能力と権限を最大限に生かし、秋田県と協力して早急に対応策を練り、安全と安心を取り戻すべく対処してまいりたいと考えております」会談は冒頭以外非公開でしたが、鈴木知事からは「銃を使用しない支援」を中心に、クマの捕獲や駆除に向けた後方支援が要望されました。終了後、取材に応じた鈴木知事は。鈴木知事「これはもう緊急的なことだということで、かなり早めに出していただけるというようなお話をいただきました」記者「そうするとその派遣というか、現地秋田の方に部隊が来るということはもう説明があった？」鈴木知事「:あの、そうですね、もう実質そういう前向きなご回答はいただきました」元自衛官という経歴を持つ鈴木知事。「手伝っていただく以上、自衛官に被害が及ぶようなことはあってはならない」と隊員の安全確保について述べた上で、あくまでも緊急避難的な要望であることを強調しました。鈴木知事「クマ被害の対処であり、未然防止っていうのは、行政なり地元の方でしっかりと体制を取って、また必要な予算も確保して、こういうことにそもそもならないようにするというのが本当の仕事だと思ってますので。これが追いつかないで、このような国民の命が脅かされる状況になってしまった。極めて例外的な対応を今回求めているというふうにぜひご理解いただきたいなと思います」28日午後には、さっそく東北6県の災害対応などを担う自衛隊の連絡員などが県庁を訪れ、被害状況と現場で求められるニーズの把握に努めました。知事との会談に先立ち小泉大臣は、28日朝の記者会見でも自衛隊派遣について前向きな姿勢を示した上で、「本来の任務である国防を最重要としつつも、県民の命と平和な暮らしが脅かされている状況で、他の行政機関では対応できない場合に自衛隊が対応することは当然だ」と述べました。小泉防衛相「緊急性、公共性、非代替性ということを鑑みた時に、捉え方いろいろあると思います。ただ、間違いなく、私が現時点で言えることは、訓示で申し上げたとおり、国民の命と平和な暮らしを守り抜くという観点からすれば、今、これは秋田県だけではないですが、もうクマの被害者が、100名を超えてますよね。 そして、平和な暮らしは間違いなく脅かされている」早期の派遣実施に向け、県と自衛隊がすでに、動きを加速しています。