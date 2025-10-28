元グラビアアイドルでタレントのほしのあきさんが28日までにインスタグラムを更新し、近況を報告した。競馬騎手の夫・三浦皇成さんと娘の3人で仲良さげに写るハロウィンショットがネット上で話題となっている。



【動画】ハロウィンコスを楽しむほしのあきさん、騎手の三浦皇成さん夫妻と娘さん

ほしのさんは、かぼちゃとおばけの絵文字とともに「チャッキーFamily」とコメントし、動画をアップ。娘の両サイドに夫婦が並ぶ手繋ぎ3ショットのほか、水色と赤を基調としたミニスカートワンピース×赤リボンのツインテールというポップな衣装に身を包んだ自身のピンショットを披露した。三浦さんと娘の2人もまた、ホラー映画「チャイルド・プレイ」でお馴染みのキャラクター、チャッキーを模したコーディネートをしており、家族3人でハロウィンイベントを楽しむ様子が見られる。



SNSでは、「可愛いチャッキー過ぎます」「家族仲良しでいいですね〜」「親子コス可愛いー」「可愛すぎ 若すぎる」「アキちゃん、何歳よ」「あきちゃん、若々しいですね」などのコメントがあった。



ほしのさんは1977年3月14日生まれ、東京都出身。A-plus所属。高校時代に「プチセブン」の専属モデルとしてデビューした後、グラビアアイドルやタレントなどで幅広く活動。2011年に三浦さんと結婚し、13年から活動を休止していたが23年に活動再開。