¡È¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡É¤ÎÅö¤ê¤¯¤¸¤¬11¡¥1ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥â¥³¥â¥³ÁÇºà¤Î¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª 11·î¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£Åö¤ê¤¯¤¸¡×¤¬¡¢11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×Å¹ÊÞ¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡õ¥â¥³¥â¥³¤Ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤â¡ª¡¡¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¡ÖÅö¤ê¤¯¤¸¡×·ÊÉÊ°ìÍ÷
¢£¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ªÍÎÉþ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢Á´11Åùµé¡Ü¥é¥¹¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Þ¤«¤éÀ®¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¯¤¸¡£
¡¡1Åù¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Æ·¤ò¥¥é¥¥éµ±¤«¤»¤ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2Åù¤Î¡Ö¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¡×¤ä3Åù¤Î¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤É¥â¥³¥â¥³ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥°¥Ã¥º¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥¹¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Þ¤Ë¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤ë¡Ö¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¥±¡¼¥×¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡õ¥â¥³¥â¥³¤Ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤â¡ª¡¡¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¡ÖÅö¤ê¤¯¤¸¡×·ÊÉÊ°ìÍ÷
¢£¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ªÍÎÉþ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢Á´11Åùµé¡Ü¥é¥¹¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Þ¤«¤éÀ®¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¯¤¸¡£
¡¡1Åù¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Æ·¤ò¥¥é¥¥éµ±¤«¤»¤ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2Åù¤Î¡Ö¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º¡×¤ä3Åù¤Î¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤É¥â¥³¥â¥³ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥°¥Ã¥º¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥¹¥È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Þ¤Ë¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤ë¡Ö¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¥±¡¼¥×¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£