¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¾Ð¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤à¤ª¤¸¤¸ÍÍá¤Ë´¿´î¡ª¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤òÌÚÅá¤ÇÄÉ¤¤²ó¤¹´ª±¦±ÒÌç¡ÖµÈËÜ¿·´î·à¤â¿¿¤ÃÀÄ¤Î´î·à¤Ç¤¹¡×¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û
¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤Ï¡Ö°Û¹ñÁ¥¸«Ä¥¤êÈÖ¡×¤À¤Ã¤¿
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¡¢Ë×Íî»ÎÂ²¤Îà¤ª¤¸¤¸ÍÍá¤¬¥³¥ó¥È¤µ¤Ê¤¬¤é¤ËÎ©¤Á²ó¤ë»Ñ¤¬Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡28Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¾¾¹¾¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤¬Ï©ÃÏÎ¢¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤ÎÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤ËÁø¶ø¡£¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²»Ñ¤Ë¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´ª±¦±ÒÌç¤ÎÌÜ¤¬¸÷¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¡£²¤Ç¡¢°Û¹ñÁ¥¸«Ä¥¤êÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤Î¤ï¤·¤¬¡¢¤ªÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤¹»þ¤¬¡×
¡¡¤½¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡¢¥È¥¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¡¡¡Ö¤¢¡¢¤Þ¤º¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Á¤ç¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¡Ö¥Ú¥ê¡¼¡¢³Ð¸ç¡ª¡×¤ÈÌÚÅá¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤ÆÄÉ¤¤²ó¤¹´ª±¦±ÒÌç¡£¼þ¤ê¤Ë¤¤¤¿¥È¥¤ä¥µ¥ï(±ß°æ¤ï¤ó)¡¢¶Ó¿¥(µÈÂôÎ¼)¤Ï¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤ÎÂçÁû¤®¤Ë¡Ä¡£¡¡
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¾Ð¤Ã¤¿(¾Ð)¤ª¤¸¤¸¤µ¤Þ¡Á¤Ã¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¤Î¤¯¤À¤ê¤Ç¤â¤¦²æËý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¥³¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡ÖµÈËÜ¿·´î·à¤â¿¿¤ÃÀÄ¤Î´î·à¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥(郄ÀÐ)¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£