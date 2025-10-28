ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が28日、岩手県花巻市の花巻東高を訪問し、ドラフト1位で指名した米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手の父で、同高監督の洋さんに指名あいさつを行った。

11月初旬には同大に城島CBOが出向き本人にも指名のあいさつを行う予定で、終了後に城島CBOが報道陣の取材に対応。「近いうちに、僕がスタンフォードに指名のあいさつに行きます。その時にホークスがこういうチームだとか、あなたをどう評価してるかというのは彼本人に伝えるつもりです。それを踏まえた上で、来年の大学のシーズンをしっかり見守って、彼の判断を待とうという風に思います」と話した。

驚きの指名だっただけに、ドラフト会議後は大きな注目を浴びている。それだけに「僕らの指名にもちろん驚かれていたんですけど、1番心配されてたのは、親として、日本の大学とアメリカの大学と、なんかこう、天秤にかけたようなことなってるのがすごく心配だというか。それはわれわれが、勝手に指名したことでそういうことが生まれたわけで。佐々木監督とか麟太郎君がそれを望んでるわけじゃない、ということはすごく心配されていた。そこだけは僕の口から、自分たちがそれを勝手に指名したことによって起きたんだということは皆さんに伝えたい」と父として監督としての立場もある洋さんをおもんばかった。

その上で「初めてのケースなんで。これも含めて、こういうことが起こっても、うちは欲しい選手、うちは評価している選手だということを皆さん書いてやってほしいというか、わかってやってほしい」とも話した。

27日には東京都内で佐々木のマネジメント会社が報道対応。佐々木は引き続き同大でプレーし、ソフトバンクとの交渉は来年7月の米大リーグのドラフト会議後になる見込みと示した。

また現在のところの進路の可能性としては米メジャー、日本のプロ野球、大学残留、米国の他大学に編入と四つの選択肢があるといい、同社の担当者は「米大リーグは夢としてあるが、それが第一の選択肢になるかは全くわからない。本人が長期的なことを考えて選択する」と説明していた。