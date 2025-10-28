¡Öº£Ìë¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×Ä¶¥ß¥Ë¾æàºÙÉô¥¹¥±¥¹¥±áÂçÃÀ¥É¥ì¥¹¤Î29ºÐŽ¥ÏÃÂê½÷Í¥¤ËµÓ¸÷¡Ö¥Ï¥Ã¡×¡ÖÃ»¤¹¤®¡×¡Ö¿Ì¤¨¤Æ¤ë¡×
¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿µÓ¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡Ä
¡¡7¥¥íÁýÎÌ¤ÎÌòºî¤ê¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À½÷Í¥¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡Ä¡£ÂçÃÀ¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤Ë¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢11·î28Æü¸ø³«±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¥Á¡¼¥à¤È¤Î¼Ì¿¿¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¿¹ÅÄË¾ÃÒ(29)¡£
¡¡¼ç±é¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤äÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä²ñ¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Á´¿È¹õ¤Ç¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹¤Î¿¹ÅÄ¤¬¡¢Â¸µ¤Ë¤Ï¥·¡¼¥¹¥ë¡¼ÁÇºà¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÍÅ±ð»Ñ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë♡º£Ìë¶½Ê³¤·¤Æ¿²ÉÕ¤±¤Ê¤½¤¦¡×¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÆ²¡¹¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤Î¾æÃ»²á¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö³ÊÆ®²ÈÌò¤ÎË¾ÃÒ¤µ¤ó¤¬Á´¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿¹ÅÄ¤Ï²æ¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¼ç¿Í¸øŽ¥±ÊÅç²Æ´õ(ËÌÀî)¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤ò¤¹¤ë³ÊÆ®²ÈŽ¥Ë§°æÂ¿Ëà·Ã¤ò±é¤¸¡¢¡ÖÈ¾Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç7kgÁýÎÌ¤·¡¢¥×¥í¤âÀä»¿¤¹¤ë³ÊÆ®¥·¡¼¥ó¤òÈäÏª¡×¤È±Ç²è¸ø¼°X¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£