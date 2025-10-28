¡ÖÀÄ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×ONE PIECEàºÇ¿·´©É½»æ¥¤¥é¥¹¥Èá¤Ë¹Í»¡Áê¼¡¤°¡Ö¥Ó¥Ó¤ÈÆ±¤¸È±¿§¤Ê¤Î¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¥ª¥Ã¥É¥¢¥¤¤Ë¥¤¥àÍÍ¤¬¡Ä⁈¡×
¥«¥é¡¼½é¸ø³«¤ËSNSÁûÁ³
¡¡½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×(½¸±Ñ¼Ò)¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡¢ÈøÅÄ±É°ìÏº(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤Ë¤è¤ë¾¯Ç¯Ì¡²è¡ÖONE PIECE¡×(¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹)¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹113´¬¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò½é¸ø³«¡ª¥¨¥ë¥Ð¥Õ¤ò½±¤¦à¿À¤Îµ³»ÎÃÄá °µÅÝÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤òÁ°¤Ë¡¢ µð¿Í¤ä¥ë¥Õ¥£¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¡ª¡©¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ºÇ¿·´©¤Î¥«¥é¡¼É½»æ¤ò½é¸ø³«¡£SNS¤Ç¤Ï¿À¤Îµ³»ÎÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö·³»Ò¡×¤ÎÈ±¤ÈÌÜ¤Î¿§¤ËÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö·³»Ò¤µ¤óÀÄÈ±¤Ê¤ó¤À¡ª¾¡¼ê¤Ë¶âÈ±ÁÛÁü¤·¤Æ¤¿¡ªÀÄÈ±²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥¤¥àÍÍ¤ÏÀÖÌÜ¤Ê¤Î¤Ç ·³»Ò¤Îº¸ÌÜ¤Ë¥¤¥àÍÍ¤Ï½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¡Ö¥¤¥àÍÍ¤¬Íß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤ë¥Ó¥Ó¤È·³»Ò¤ÎÈ±¿§¤¬Æ±¤¸¤Ê¤Î¶öÁ³¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤ÎÏÓ¤¬À¸¤¨¤¿¤Î¤«¤È¡×¡Ö·³»Ò¤Á¤ã¤ó ÀÄÈ±¤Ç¥ª¥Ã¥É¥¢¥¤¤Ê¤Î ¤á¤Ã¤Á¤ãºÇ¹â¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£