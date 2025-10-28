¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º£µÜ·òÂÀ¤¬º£¥·¥ê¡¼¥º½é¥¹¥¿¥á¥ó¡¡Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ÎÅê¤²¹ç¤¤
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï1¾¡1ÇÔ¤ÇÅ¨ÃÏ¹Ã»Ò±à¤Çºå¿À¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£º£µÜ·òÂÀ¤¬¡Ö6ÈÖÍ··â¡×¤Çº£¥·¥ê¡¼¥º½é¥¹¥¿¥á¥ó¡£26Æü¤ÎÂè2Àï¤Ç²ñ¿´¤Î3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿»³ÀîÊæ¹â¤¬4ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ï¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤ÈºÍÌÚ¹À¿Í¤Ç¡¢³Æ¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨Æ±»Î¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îºå¿ÀÀï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡1¡¡º¸¡¡ÌøÅÄÍª´ô
¡¡2¡¡Ãæ¡¡¼þÅìÍ¤µþ
¡¡3¡¡±¦¡¡ÌøÄ®Ã£
¡¡4¡¡°ì¡¡»³ÀîÊæ¹â
¡¡5¡¡»°¡¡·ª¸¶ÎÍÌð
¡¡6¡¡Í·¡¡º£µÜ·òÂÀ
¡¡7¡¡Æó¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®
¡¡8¡¡Êá¡¡³¤ÌîÎ´»Ê
¡¡9¡¡Åê¡¡¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í