ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が28日、岩手県花巻市の花巻東高を訪問し、ドラフト1位で指名した米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手の父で、同高監督の洋さんに指名あいさつを行った。11月には同大に城島CBOが出向き、本人にも指名のあいさつを行う予定だ。

終了後に城島CBOが報道陣の取材に対応。席上の様子について「いや、まず驚かれてました。まさか1位で指名されるとは、お父様も麟太郎君も思ってなかったという風におっしゃってました。結果的に驚かせるようなことになった。ただ、そうなってても、うちは麟太郎君に高い評価をしたということをお伝えしたかった」と話した。

来月の本人への指名あいさつでは「きょうお父様のところに来たと一緒で、もちろん騒がせているのは事実なので。そこをしっかり彼に伝え、大学側にも指名したということをしっかり伝える。われわれはルールに則って、しっかり今後もこの物事を進めていく」と今後についても言及した。

27日には東京都内で佐々木のマネジメント会社が報道対応。佐々木は引き続き同大でプレーし、ソフトバンクとの交渉は来年7月の米大リーグのドラフト会議後になる見込みと示した。

また現在のところの進路の可能性としては米メジャー、日本のプロ野球、大学残留、米国の他大学に編入と四つの選択肢があるといい、同社の担当者は「米大リーグは夢としてあるが、それが第一の選択肢になるかは全くわからない。本人が長期的なことを考えて選択する」と説明していた。