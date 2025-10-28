à¥Û¥¹¥Æ¥¹á»Ñ¤Ç¡Ä34ºÐ½÷Í¥¡ÖÌë¤ÎÄë²¦¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²£¤ËºÂ¤ê¤¿¤¤♡¡×¡Ö²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡×
¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ëÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µSKE48¤Ç½÷Í¥¤Î¾¾°æÎèÆà(34)¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇàÌë¤ÎÄ³á¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯(32)¤È½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò(31)¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢ÃæÅç¾ÐÈþ(¥Ë¥³¤Á¤ã¤ó)Ìò¤Ç½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥Ë¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢6¼ïÎà¤¯¤é¤¤Ãå¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´ÖµÜ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¥Ô¥ó¥¯¤Î¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥¥É¥¡×¡Ö¾×·âÅª¡×¡Ö²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥É¥ì¥¹¤òÃå¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¥Ë¥³¤Á¤ã¤ó6ÃåÁ´Éô¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦♡¡×¡Ö²£¤ËºÂ¤ê¤¿¤¤♡¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦´ÖµÜ¤Ë¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«´ÖµÜ¤¯¤ó¤¬Ìë¤ÎÄë²¦¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ß¤¨¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ªµÒÍè¤¿¤éÅö¤¿¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£