28ºÐÈþ¿ÍÀ¼Í¥¤¬Æñ´Ø¹ñ²È»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡ª¥Õ¥¡¥ó½ËÊ¡¡Ö¤¹¤´¡ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×
¡¡À¼Í¥¤ÎµÈµÜ¤ë¤ê¡Ê28¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡µÈµÜ¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡ÖÂè64²ó µ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¤Ï¹ç³ÊÎ¨¤¬4¡Á6%Á°¸å¤ÎÆñ´Ø¹ñ²È»ñ³Ê¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÎÇúÃÂ¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¡ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¤á¤Ã¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µÈµÜ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!!¡×¡¢¥²¡¼¥à¡Ö¾¯½÷¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¡Ö¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥óÇ¦¤Ó¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£