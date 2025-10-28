¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¡SGÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÛÃæÂ¼°ÉÎ¼¡¡ºòÇ¯Í¥¾¡Àï3Ãå¡Öº£Ç¯¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡¢¤Þ¤º¤Ï½à·è¤Ø¡×
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè57²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤¬29Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£28Æü¤ÏÁ°¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¡¦¹õÀîµþ²ð¤¬Í¥¾¡Àï¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ë¤è¤êº£Âç²ñ¤ÏÉÔ½Ð¾ì¡£¤½¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ç3Ãå¤ÈÂç·òÆ®¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬ÃæÂ¼°ÉÎ¼¡Ê30¡áÈÓÄÍ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤¤¤í¤¤¤í´¹¤¨¤Æ¥»¥Ã¥È¤ò°·¤Ã¤¿¤é¡¢Á°ÀáºÇ½ªÆü¤Ï¤ä¤Ã¤È¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Ï¥Í¤¬Ä¾¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ²ó¤ê¤ÎÉÔ°Â¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ò´¹¤¨¤ë¡×¤ÈÂÐºö¤ÏËüÁ´¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜÁª¼ê¸¢¤À¤±¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¾å°ÌÃå½ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï½à·è¤Ë¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÈôÌö¤òÀÀ¤¦¡£