ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO、49）が28日、花巻東を訪れ、ドラフト1位指名した米スタンフォード大の佐々木麟太郎（20）の父である佐々木洋監督（50）に指名あいさつを行った。

城島CBOは佐々木監督と約45分間の話し合いを行った。佐々木監督との会話については「まずね、驚かれてました。まさか1位でね、指名されるとは、お父さまも麟太郎君も思ってなかったというふうにおっしゃってました」と明らかにした。

27日には佐々木のマネジメントを務める「株式会社ナイスガイ・パートナーズ」の木下博之氏が会見を開き、今後の進路については来年7月に行われるMLBドラフト後に決定する見込みと語っている。

今後の交渉については「（MLBかNPBか）どちらかを選ぶかっていうのは、彼の意見を尊重してあげたいと思ってます。もちろんうちに縁があれば、うちで大活躍してもらいたいですし、アメリカを選んだらアメリカで大活躍してもらいたい。もうそれが本当に僕の個人的な思い。あとは彼が選ぶことなんで。来年は見守ってあげたいなというふうに思います」と二十歳の決断を尊重する構えを見せた。

城島CBOは11月上旬に米国に渡り、本人へのあいさつをする予定となっている。