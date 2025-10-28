ÂçÊ¬»ÔÆþ»¥Ë¸³²»ö·ï¡¡¸µ»ÔµÄ¤Î»³ËÜÂîÌðÈï¹ð¤ËÍºáÈ½·è¡¢Ä¨Ìò1Ç¯6¤«·î¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯
ÂçÊ¬»Ô¤¬È¯Ãí¤·¤¿Æþ»¥¤ò¤á¤°¤ë»ö·ï¤Ç¡¢Í½Äê²Á³Ê¤òÊ¹¤½Ð¤·¶È¼ÔÂ¦¤ËÏ³¤é¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ËÂçÊ¬ÃÏºÛ¤Ï28Æü¡¢ÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø·ÀÌó´Ø·¸¶¥ÇäÆþ»¥Ë¸³²¤Îºá¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¸µÂçÊ¬»ÔµÄ¤Î»³ËÜÂîÌðÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤Ç¤¹¡£
È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³ËÜÈï¹ð¤ÏµîÇ¯¡¢ÂçÊ¬»Ô¤¬¼Â»Ü¤·¤¿½üÁð¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÌ¾¶¥ÁèÆþ»¥¤Ç¡¢Èó¸øÉ½¤À¤Ã¤¿Í½Äê²Á³Ê20·ïÊ¬¤ò¸ø±àÎÐÃÏ²Ý¤Î´´Éô¿¦°÷¤é¤«¤éÊ¹¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ÔÆâ¤Î2¤Ä¤ÎÂ¤±à¶È¼Ô¤Ë¤½¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Æ¶È¼Ô¤¬Í½Äê²Á³Ê¤Ë¶á¤¤²Á³Ê¤ÇÍî»¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¡¢ÂçÊ¬ÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿È½·è¸øÈ½¤Ç¡¢¿ÉÅçÌ÷¿òºÛÈ½Ä¹¤Ï¡Ö¼¡´üÁªµó¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ù±ç¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤éÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡£Íø¸ÊÅª¤ÊÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ë¤¯¤à¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
°ìÊý¤ÇÈ¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¡¢»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ò¼¿¦¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢»³ËÜÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò1Ç¯6¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»³ËÜÈï¹ð¤ËÍ½Äê²Á³Ê¤ÎÊ¹¤½Ð¤·¤ò°ÍÍê¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¤±à¶È¤Î¿·Ì¾¸øÌÀÈï¹ð¤Ë¤Ï11·î¡¢È½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£